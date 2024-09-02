Образи, які можна повторити: бренд KSENIASCHNAIDER показав нову колекцію

На Софійській вулиці в центрі Києва бренд KSENIASCHNAIDER представив нову колекцію. Дизайнери вже давно відходять від модних подіумів та демонструють свої колекції в красивих місцях.

Цього разу дизайнери Антон і Ксенія Шнайдери вирішили зібрати гостей в межах Ukrainian Fashion Week просто неба та презентувати нову колекцію.

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Моделі дефілювали крізь відомий готель Sofia, а замість подіуму демонстрували образи на вулиці. Бренд вже тривалий час створює сучасні речі, які легко носити в повсякденному житті. Дизайнери шиють вбрання з використанням перероблених матеріалів і це є їхньою основною фішкою.

Для колекції No Fixed Norm творча пара використала культові денімні сорочки, джинси, куртки, спідниці-балони та шорти. Бренд KSENIASCHNAIDER створив гендерно нейтральні худі та штани, які однаково можуть носити чоловіки та жінки, а головними в колекції стали куртки, сідниці та штани з оптичною ілюзією джинсів.

Як завжди, бренд представив вбрання з переробленого деніму та джинсові вироби з трикотажем. Всі ці речі можна сміливо одягати в повсякденному житті.

Що відомо про бренд KSENIASCHNAIDER

Це відомий український бренд модного одягу, заснований у 2011 році дизайнерським дуетом Ксенії та Антона Шнайдер. Бренд здобув міжнародне визнання завдяки своєму унікальному підходу до дизайну, інноваціям та акценту на стійкості.

Бренд відомий своїм еклектичним стилем, що поєднує спортивний одяг, денім та елементи streetwear з художнім підходом. Їхні колекції часто включають асиметричні крої, багатошаровість та експерименти з формою.