Не змерзнути і залишатися привабливою: що одягнути на побачення взимку

Кожен, хто йде на побачення, прагне справити якнайкраще враження на партнера. Тому зазвичай на романтичні зустрічі ми збираємося з особливою прискіпливістю. У такі моменти в пригоді стануть уже готові образи від стилістів.

Вирішити, що одягнути на побачення, може бути нелегко в будь-яку пору року. А взимку це особливо складно. Адже теплий одяг – не завжди про романтичний настрій. Але тремтіти в несезонному вбранні також не личить.

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Чи існують ідеальні речі для побачення взимку? Так. Стилістка та тревел-блогерка Джоанна Раїр пропонує добірку стильних та комфортних луків для зустрічей в холодну пору року.

Кашемірові светри + спідниці плісе

Ніщо так не говорить про елегантність, як кашеміровий светр із спідницею до литок. Це вбрання затишне, жіночне та надзвичайно зручне.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.



Образ з кашеміровим светром і спідницею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER

В'язані сукні

У поєднанні з високими чоботами вʼязані сукні ідеально підходять для вечірнього відпочинку в ресторані чи кафе. Важливо: обирайте актуальні варіанти виробів – без високого широкого коміру та не прямого крою. Приталені варіанти та речі під пояс – чудовий вибір.



Образ з вʼязаною сукнею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER

Джинси та черевики

Прямі джинси зі штанинами кльош від коліна підійдуть навіть до самого великого в’язаного светра. Спробуйте заправити передню частину в пояс штанів, щоб збалансувати пропорції.



Романтичний образ з джинсами / Фото пінтерест JOANNA RAHIER



Романтичний образ з джинсами / Фото пінтерест JOANNA RAHIER

Мініспідниця

Хоча дехто може здригнутися від думки про носіння мініспідниці в холод, та ця тенденція повертається. Можете одягнути під неї товстіші колготи чи панчохи і високі чоботи. Під короткі черевики підберіть високі носки або гольфи.

Також спробуйте модернізувати образ, додавши твідовий або вовняний блейзер і зручний в’язаний светр великого розміру, заправлений на талії.



Образ з мініспідницею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER



Образ з мініспідницею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER

Зелений – колір вечора

Зелений і кобальтовий гарно впишуться в атмосферу вишуканих закладів. Поєднуйте зелений з чорним, а синій з бежевим чи сіро-коричневим, щоб створити сміливе перше враження про себе.



Образ з зеленими речима / Фото пінтерест JOANNA RAHIER



Образ з зеленими речима / Фото пінтерест JOANNA RAHIER

Широкі штани та кроп-топ

Цей образ ідеально підкреслить вашу талію і довжину ніг.



Образ з класичними штанами і топом / Фото пінтерест JOANNA RAHIER

Корсетний топ

Топ-корсет + прямі джинси – також вдала ідея для вашого побачення.



Образ з корсетом / Фото пінтерест JOANNA RAHIER

Сукня-комбінція

Це суцільна романтика. Щоб не змерзнути, комбінуйте сукню з прямим жакетом і масивними черевиками. Можете також накинути поверх плаття оверсайз-светр.



Образ з сукнею-комбінацією / Фото пінтерест JOANNA RAHIER



Образ з сукнею-комбінацією / Фото пінтерест JOANNA RAHIER