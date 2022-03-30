Піднімаємо українську економіку: 5 брендів сумок, які вартують вашої уваги

В Україні є чимало брендів аксесуарів, які не поступаються якістю закордонним маркам. Які сумки варто придбати та заодно підняти економіку та допомогти українській армії – дивіться далі.

В Україні триває війна. 35 днів ЗСУ дають гідну відсіч ворожим окупантам. Втім для повної перемоги в цій війні наша економіка не повинна зупинятися. Бренди повинні працювати та платити державі податки.

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Пропонуємо вашій увазі українські бренди сумок, які не лише відновили роботу в чай війни, але й допомагають нашим захисникам грошима, які воюють за нашу свободу.

Kate Kore

Kate Kore – український бренд сумок та аксесуарів, які шиють вироби з натуральної італійської шкіри. Основна ідея бренду – створити сумки на кожен день, які при цьому залишатимуться модними та стильними.

"Ми віримо, що з Божою допомогою ми переможемо і зовсім скоро, кожен з вас повернеться до своїх близьких, а також на свою улюблену роботу", – зазначається у дописі бренду.

Lona Prist

Бренд заснований у 2018 році. Сумки шиються виключно з натуральної шкіри та створюються вручну в київській майстерні. Усі аксесуари мають мінімалістичний дизайн.

"Для підтримки економіки нашої країни та збереження робочих місць бренд LONA PRIST частково відновлює роботу. Наш офіс переїхав в Європу, але ми робимо доставку по всьому світу, крім Росії та Білорусії. 10% від прибутку будуть відправлені в дитячі благодійні фонди України", – йдеться в інстаграмі бренду.

VIKELE STUDIO bags

Бренд українських сумок визнаний американськими селебретіз. Їхній дизайн і справді вражає! Сумки від VIKELE STUDIO носить журналістка, дизайнерка і телеведуча Дар’я Шаповалова, а також інфлюенсерки Хлоя Лекареукс та Ілена Тома.

"Зараз дуже складні часи для нашої України. Ми прийняли важливе рішення - відновити роботу, так ми будем підтримувати не тільки економіку нашої країни, але й людей, які боронять нашу свободу", – зазначили VIKELE STUDIO.

HVÓYA

Бренд взуття та аксесуарів HVÓYA у своїх колекціях створює лаконічні сумки. Бренд приділяє особливу увагу матеріалу та деталям. Сумки створюються з найкращої італійської шкіри.

Бренд робить 50% знажки на всі товари та повністю віддає гроші на благодійність. Дизайнер та засновник бренду HVÓYA в інстаграм-дописі написала довгий лонгрід, в якому розповіла, як російські загарбники опинилися в квартирі її батьків, у Гостомелі.

The Kode

Бренд The Kode створила фешн-інфлюенсерка з Івано-Франківська Тетяна Кодзаєва. Нещодавно у продажі з’явилася квадратна сумка CHOCO з тисненням, з жовто-блакитної натуральної шкіри. Гроші з продажу будуть перераховані на Збройні Сили України.