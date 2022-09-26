Періс Гілтон та Белла Хадід з’явилися на показі Versace в образі наречених: розкішні фото

У рамках Тижня моди у Мілані бренд Versace показав свою нову колекцію. На подіум вийшли всі найзнаменитіші моделі. Серед них – світська левиця Періс Гілтон, яка закрила показ у рожевому образі нареченої.

Креативна директорка Будинку моди Versace Донателла Версаче вже кілька сезонів робить гучні шоу, про які потім пишуть всі fashion-видання, повідомляє 24 канал.

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Цього разу вона також вдалася до розкішного гранжевого шоу, випустивши на подіум зіркових моделей у різнокольоровому вбранні, яке прикрашала родзинка образу – фата.

Зіркою показу стала популярна світська левиця Періс Гілтон, яка закрила показ у блискучій рожевій мінісукні та фаті.



Показ Versace сезону весна-літо 2023 / Фото з Instagram

"Демонічний" показ відкривали моделі в чорних образах з ніг до голови. Серед них була улюблениця Донателли Версаче – Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Ірина Шейк та інші музи італійки.



Показ Versace сезону весна-літо 2023 / Фото з Instagram



Показ Versace сезону весна-літо 2023 / Фото з Instagram



Показ Versace сезону весна-літо 2023 / Фото з Instagram

Після них на подіум почали виходити моделі в кольорових аутфітах. Белла Хадід приміряла на собі фіолетову сукню з фатою. Інші моделі виходили в образах для сезону весна-літо 2023 у яких відчувається білизняна естетика, що поєднана з драматичною готикою та сексуальним шовком.



Показ Versace сезону весна-літо 2023 / Фото з Instagram

У нових образах Донателла показала, що навесні в тренді будуть не лише на глибокі декольте, але й порвані джинси, бахрома на сумках, пір’я та шкіра. Також бренд презентував нову модель шалено популярного вбрання. Тепер туфлі та босоніжки, ніби з ляльок Bratz стали не квадратної форми, а гострої з багатьма ремінчиками вище щиколоток.