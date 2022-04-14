Патріотична символіка України: як увесь світ заполонила мода на вишиванки та синьо-жовті кольори

В Україні триває 50-й день війни. Усі ці дні нас продовжує підтримувати увесь світ та висловлювати свою солідарність. Закордонні інфлюенсерки все частіше почали одягати синьо-жовті образи, а українки роблять в кольорах українського прапора манікюр та макіяж.

За 50 днів війни чимало українських брендів допомогли нашій армії. Бренди досі відшивають необхідне вбрання для ЗСУ (кофти, штани, берці) та забезпечують наших захисників бронежилетами та іншим сцецодягом.

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Ті бренди, які працюють попри війну, не лише піднімають економіку країни, але й частину відсотків віддають на потреби біженців та на купівлю амуніції для бійців.

Увесь світ бачить нашу єдність, тож інфлюенсерки на знак підтримки України, демонструють стилізацію одягу в синьо-жовтих кольорах.

В образі, який створений в кольорах українського прапора з’являлася іфнлюенсерка Леоні Ганне, пара з Нью-Йорка Ізабель Шапю та Нельсон Тіберген, німкеня Соня Лісон, скандинавська інфлюенсерка Емілі Сіндлев, Белла Хадід та багато інших.

Синьо-жовті кольори

Вишиванки

В Україні здавна вважається, що вишита сорочка є сильним оберегом. Вона має сакральне значення для кожного українця. У вишивці сакральне значення має все — від ниток, походження тканини до орнаменту, кількості стібків і кольору.

Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. В Україні ця річ символізує родинну пам'ять, вірність та любов у сім'ї.

У вишиванках з’являються не лише українці, але й відомі знаменитості. Королева Іспанії Летиція одягнула українську вишиванку, а Мей Маск обирає вишиту сукню від львівської дизайнерки Юлії Магдич. Вона її одягала восени для поїздки в Катар, а тепер підтримує в ній українців.



Королева Летиція у вишиванці / Фото Getty Images

Манікюр

Дедалі більше українок воліють замість звичного кольору нанести на нігті патріотичний дизайн. Нігті покривають в кольорах національного прапора, роблять патріотичний френч та герб України. Найпершою серед знаменитостей патріотичний дизайн зробила модель Аліна Байкова, яка живе у США. Дівчина має жовтий манікор з гербом України.

Макіяж

Патріотичний настрій віддзеркалюють не лише одяг та манікюр, але й макіяж. Саме він також привертає увагу своєю українською символікою в синьо-жовтих кольорах. Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх створила на своєму виступі надзвичайно патріотичний образ з синьо-жовтим манікюром та жовтими стрілками.