У Парижі скасували показ Валентина Юдашкіна: під питанням стоять інші російські дизайнери

У Парижі проходить Тиждень моди. У вівторок, 8 березня, свою нову колекцію мав би представити російський дизайнер Валентин Юдашкін, втім організатори вирішили виключити модельєра з програми.

Вже 12-ий день в Україні триває війна. 24 лютого російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення на нашу землю. Україну покинули вже мільйон жителів, міста та населені пункти розбомблені, багато людей залишилися без домівок, але найстрашніше – цинічні рашисти вбили та розстріляли мирних мешканців та дітей.

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За всі ці дні росіянин Валентин Юдашкін жодного разу не висловився щодо військового вторгнення в Україну. Тепер під питанням стоять покази дизайнерки Уляни Сергієнко та Yanina Couture.

Рішення виключити Юдашкіна зі списку дизайнерів, які мали представляти свої шоу, прийняв голова Федерації Високої моди Ральф Толедано.

Якби він висловив сумніви щодо ситуації в Україні, його складно було б прибрати з програми,

– сказав Толедано.

Відомо, що Юдашкін розробляв форму для російських військових. Вочевидь, дизайнер не засуджує терористичних дій глави Кремля, адже навіть після скасування показу, він ніяк не прокоментував російсько-українську війну.



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