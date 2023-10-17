Одне пальто, яке ви будете носити завжди: як воно виглядає

Світ моди кожного сезону демонструє нам нове та цікаве вбрання, втім актуальними завжди залишаються базові речі, які непідвладні тенденціям. Якщо ви шукаєте пальто на осінь, то радимо вам придивитися до одного стильного та позачасового варіанта.

Тренди приходять і зникають, а от базові силуети завжди залишаються в моді. Пам’ятаєте моду на лосини зі штрипками, на джинси з розрізами та безрукавки? Це все мікротренди, які яскраво увірвалися в тренди та раптово зникли.

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Щодо верхнього одягу, то тут ситуація трохи краща, адже куртки, бомбери, тренчі і пальта рідко змінюють каридинально свої фасони. Мода може лише змінюватися в кольорах, довжині та принтах.

Італійським Модний дім Max Mara створив пальта, які дійсно можна назвати культовими. Класичні відтінки коричневого – від світло-кавового до насиченого шоколадного доповнять будь-який базовий образ та підкреслять ваш стиль.

Це може бути двобортне пальто, на поясі, довжини міді чи максі, з широкими лацканами і поясом. Таке пальто можна носити в офіс та одягати на побачення. Пальто в коричневому кольорі виглядає розкішно, тож і не дарма отримало чудову репутацію.

Max Mara доволі дорогий бренд, тож не кожен собі зможе дозволити придбати верхній одяг італійської марки, втім ви можете придивитися до фасонів, щоб придбати на осінь схоже пальто, яке прослужить вам багато років.