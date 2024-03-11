Сяяла на червоній доріжці: Лія Льюїс прийшла на Оскар-2024 у сукні українського бренду

У Лос-Анджелесі стартувала 96-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії. Акторка Лія Льюїс вразила вибором українського бренду Lever Couture для свого образу на червоній доріжці.

Дивіться, який вигляд має акторка на Оскарі-2024. А також дивіться, як виглядає сукня, яка наробила шуму на червоній доріжці цього року.

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Лія Льюїс обрала сукню українського бренду

Акторка Лія Льюїс, яка озвучила головну героїню у номінованому на Оскар анімаційному фільмі "Стихії" від студії Pixar, вражає на червоній доріжці вишуканою сукнею від українського бренду Lever Couture. Це технологічне вбрання ніжно-рожевого кольору входить у колекцію "Швидкість емоцій 2023" тижня моди у Нью-Йорку. Скульптурний образ, створений з нашарування напівпрозорих стрічок, складається з мінісукні з ефектним шлейфом.



Лія Льюїс в сукні українського бренду на Оскар-2024 / Фото Getty Images

Які ще актори обирали українські бренди

Ліа Льюїс приєднується до списку відомих особистостей, які обирають сукні від українського бренду на червоних доріжках. Минулого року на церемонії Оскар 2023 співачка з Нігерії, Темс, вразила вбранням від Lever Couture. Також технологічні та футуристичні наряди вибирають Дженніфер Лопес, Леді Гага, Мілла Йовович, Гайді Клум та інші.

Бренд Lever Couture, заснований українською дизайнеркою Лесе Верлінг'єрі з Одеси, базується в Лос-Анджелесі.