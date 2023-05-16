День вишиванки 2023: що символізують орнаменти на сорочках

Українські вишиванки вражають своєю красою та багатогранністю. Орнамент на вишиванках має глибокий символізм та певне значення. Якщо хочете знати, що символізують орнаменти на вашій вишиванці – читайте статтю далі.

У кожній українській родині є вишиванка, пише 24 Канал. Її мають точно всі члени сім’ї – від маленьких дітей до бабусів та дідусів. Змалку нам прищеплюють любов до вишиванки, як до святині, нашого оберегу. Досі вишиванки передаються з покоління в покоління та зберігаються як реліквії.

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Вишиванка є не лише елементом українського народного вбрання, але й складовою нашого культурного надбання. Кожен регіон України має не лише свою техніку вишивки, але й використовує різний орнамент.

18 травня українці святкуватимуть День вишиванки, тож традиційно відправляться на роботу чи прогулянку у вишитій сорочці чи сукні. Найбільш поширеними є 3 види орнаменту на вишиванках:

Геометричний орнамент (хрести, геометричні фігури, лінії);

Рослинний орнамент (листя, гілки, дерева, квіти);

Тваринний орнамент (птахи, звірі, риби).

За народними повір’ями, вишиванки з геометричним орнаментом краще носити чоловікам, з рослинними візерунками – жінкам. Вишиванки з тваринним орнаментом часто виступали у якості оберегів.



Значення орнаментів на вишиванці / Фото з L'officiel

Українці завжди вірили, що вишиванка оберігає від всього лихого, тож закодовували у вишивці орнаменти, що означали щастя, гарну долю, здоров’я.

Що символізують геометричні орнаменти на вишиванці

Квадрат на вишиванці відповідає за порядок та гармонію. Він є одним із символів землі. Духовно квадрат символізує Матерію, а коло – символ досконалості.

Ромб означає плодючість людини і землі. Складається із двох трикутників, що символізують жіноче і чоловіче начало. Ромб з крапкою посередині символізує засіяне поле, яке для наших предків дорівнювало достатку.

Коло символізує енергію, а також безперервність життя і вічність. У вишиванці цей герметричний орнамент дарує силу та енергію. Коло, як Сонце з променями, дарує силу та енергію. Якщо промені на колі обернуті всередину, воно може символізувати пустоту та забирати життєздатність.



Значення орнаменту на вишиванках / Інфографіка 24 Каналу

Що символізують рослинні орнаменти на вишиванці

Калина є символом життя, крові та вогню. Вона також символізує материнство, де кущ – це мати, а цвіт та ягоди – діти. Калина є уособленням дому, батьків та всього рідного.

Гілки дуба вишивали на чоловічих сорочках як прообраз Перуна – бога блискавки і грому.

Гілки винограду – це радість і краса створення сім’ї.

Мак вишивали на сорочках, щоб захиститися від злого ока.



Значення орнаменту на вишиванках / Інфографіка 24 Каналу

Що символізує на вишиванці хрест, сварга та безконечник

Дерево зображає корінням – минуле, стовбуром – сучасне, кроною – майбутнє.

Серце найчастіше вишивали на весільних сукнях для щасливого сімейного життя.

Зорі – це оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб і безсилля.

Шеврони – це подібні до трикутника фігури, однак вони не мають основи (незамкнуті). Шеврон із точкою перетину ліній вгорі вважається одним із найдавніших орнаментальних знаків, що зустрічався ще у малюнках палеоліту і означав гору або землю. Означають жіночу та чоловічу матеріальну сутність.

Хвилясті лінії означають плинність часу та циклічний рух сонячного диска.

Хрест є оберегом від злих духів. Прямий хрест на вишиванці – символ Творця, Сонця чоловічого начала; косий хрест – жіноче начало, Місяць.

Сварга – символ домашнього вогнища та родинного щастя.

Восьмипроменева зірка або повна рожа - поєднання жіночого і чоловічого начал, що дає життя усьому. Цей символ часто називають Зіркою Богородиці і вишивають на іконах Діви Марії.

Безконечник зображає життєвий шлях і водночас є символом вічного буття. Безконечником найчастіше прикрашали чоловічі сорочки, символізуючи на них силу і життєву енергію.



Значення орнаменту на вишиванках / Інфографіка 24 Каналу