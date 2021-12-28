У помаранчевій шубі Saint Laurent: дружина Макса Михайлюка знялася у фотосесії для Vogue

Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун знялася у фотосесії для українського глянцю Vogue. Манекенниця приміряла ефектні образи з ювелірними прикрасами.

Даша Хлистун досягнула значного успіху в модельній кар’єрі. Красуня встигла вже підкорити світові бренди та взяти участь в показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs та інших відомих Будинків моди.

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У 2017 році дівчині навіть затвердили на участь у показі білизняного бренду Victoria's Secret, втім через проблеми з візою їй таки не вдалося полетіти до Шанхаю.

Після народження донечки Даша не покинула модельну кар’єру та продовжує брати участь у різноманітних фотосесіях для відомих брендів. Нещодавно молода матуся позувала у новорічній фотосесії.

Автором світлин став український фотограф Назар Черній. За стиль моделі відповідала Анна Гончарова. На оголене тіло Даша приміряла помаранчеву шубу від бренду Saint Laurent. Стилісти зібрали її волосся в пучок та навіть додали прикладний чубчик. Ефектний аутфіт знаменитості довершували прикраси Tiffany HardWear.



Розкішні образи Даші Хлистун / Фото з Vogue

Даша також позувала на стільці в мінісукні з воланами рожевого кольору від Magda Butrym. Чарівний look стилісти довершили сережками, ланцюжковим кольє та браслетом від ювелірного бренду.



Розкішні образи Даші Хлистун / Фото з Vogue

Також модель приміряла елегантний чорний комбінезон Herve Leger з глибоким розрізом в зоні декольте. Перед камерою фотографа Даша постала в розкішній лаконічній зачісці та ефектному мейкапі. Родзинкою такого вишуканого образу стали золотисті сережки та ланцюжок з кулоном.



Розкішні образи Даші Хлистун / Фото з Vogue