У сірому гольфі та костюмі: Олена Зеленська з’явилася в лікарні в елегантному образі

Перша леді України прийшла в обласну київську дитячу лікарню в стриманому та елегантному образі. Вона одягнула гольф та костюм одного кольору.

Дружина президента завітала в лікарню з очільницею МОЗ Данії Софією Леде та керівницею данської дитячої лікарні Мерет Ленге. Жінки прийшли познайомитися з пацієнтами, медиками й керівницею обласної дитячої лікарні в Києві Катериною Савіновою.

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Образ Олени Зеленської

У лікарні Олена Зеленська з’явилася в образі, який повністю витриманий в сірих тонах. Перша леді одягнула сіру водолазку та доповнила її подовженим жакетом та штанами зі стрілками. Такий фасон штанів дружина президента дуже любить та з’являється в них найчастіше.

Образ у сірому костюмі довершили чорні чоботи на підборах та золоті сережки. Олена Зеленська не робила укладки чи зачіски, а просто випрямила волосся. У лікарні вона перебувала у захисній медичній масці.



Образ Олени Зеленської в київській лікарні / Фото з інстаграму першої леді

Поява Олени Зеленської в лікарні

Перша леді з’явилася в лікарні не просто так. Між данською та українською лікарнею запроваджено міжнародне медичне партнерство. Олена Зеленська зазначила, що лікарня в Данії допомагає не лише дітям, але й батькам та цілим родинам. Там діє комплексна підтримка дитинства й батьківства одночасно.

Вона була настільки вражена людиноцентричністю цього закладу, що запропонувала співпрацю з українською лікарнею, яка, за словами першої леді, теж має чим похвалитися.

Тут є цілий комплекс відділень для родин, які мають дітей з інвалідністю – від реабілітаційного, у якому працює мультидисциплінарна команда лікарів (ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи, терапевт мови та мовлення, логопеди) – до паліативного, де допомагають комфортно жити навіть із найскладнішими діагнозами,

– зазначила Олена Зеленська.

У своєму дописі в інстаграмі, перша леді України пояснила, що входить до людиноцентричного підходу до лікування.

Олена Зеленська написала, що це не лише підтримка ліками, але й підтримка емоційна, надання фізичного та ментального комфорту, турбота та небайдужість навіть поза медичними процедурами. Є дуже багато різних умов, які спрямовані на одну мету – одужання та якісне життя.