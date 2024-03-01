У коричневому костюмі: Олена Зеленська підкорила образом на зустрічі з дружиною Ріші Сунака

Олена Зеленська кілька днів тому прибула до Лондона. Вона вже встигла зустрітися з політиками та з дружиною Ріші Сунакі.

Під час свого робочого візиту перша леді України продемонструвала новий аутфіт та вдвох з Акшатою Мурті з'явилися перед камерами в штанних костюмах. Дружина прем’єр-міністра Великої Британії зустріла Олену Зеленську на порозі Даунінг-стріт, 10 у Лондоні.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді одягнула коричневий костюм, що складався з особливого жакета та штанів. Блейзер замість коміра мав шарф, який спадав майже до колін. Верх доповнили штани з розрізами на нозі. До костюму Олена Зеленська підібрала чорну сорочку та темно-коричневі чоботи з гострим носком.

Образ першої леді України доповнювала золота брошка та, як завжди, ідеально вкладене волосся та ніжний макіяж.

Акшата Мурта одягнула блідо-рожевий лонгслів, який поєднала з блакитним костюмом. Вона приміряла розслаблений жакет та штани палаццо. Її аутфіт доповнювали блакитні туфлі та легкі кучері.

На одній з фотографій Олена Зеленська та Акшата Мурті трималися за руки. У своєму дописі перша леді України зазначила, що під час зустрічі подякувала прем’єр-міністру та його дружині за підтримку, зокрема за черговий пакет гуманітарної допомоги від британського уряду.

Образи Олени Зеленської у Лондоні

Перша леді України розпочала свій візит до Сполученого Королівства у чорному костюмі з картатою сорочкою з бантом. У перший день вона зустрілася з двома британськими міністрами в елегантному та красивому образі.

Також Олена Зеленська мала зустріч з дружиною короля Чарльза III – королевою Каміллою. Вона приміряла твідовий жакет та чорні штани палаццо.