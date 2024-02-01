Для важливої поїздки в Латвію: Олена Зеленська одягла костюми від українського бренду GASANOVA
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді України поїхала до міжнародних партнерів та української діаспори, аби на конференції розповісти про депортованих Росією українських дітей. Під час поїздки вона обговорювала і допомогу нашій країні.
У робочому візиті до Риги Олена Зеленська зустрілася з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом та прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею, відвідала українські сімʼї, які змушені були тікати від війни і поспілкувалася з українськими громадами та латвійськими благодійниками. Та головною метою першої леді був виступ на міжнародній конференції "Війна Росії проти дітей".
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Образи Олени Зеленської
Для офіційних зустрічей у перший день поїздки Зеленська обрала бежевий костюм від Gasanovа: двобортний приталений жакетом і прямі широкі штани. Чудово вписалися в образ золоті сережки від українського ювелірного бренду Guzema. Темними замшевими туфлями-човниками дружина президента завершила лук.
Для заходів другого дня Олена Зеленська одягнула чорний костюм того самого бренду і чорні туфлі на підборах. Особливим вкрапленням в образ стала брошка "KVITKA" від бренду Guzema. Її створили як благодійну за мотивами творчості відомого українського художника Георгія Нарбута. Прибуток з продажу цієї прикраси направлять на навчальну програму жінок військових та ветеранок УШПС, які прагнуть брати активну участь у суспільно-політичних процесах.
Олена Зеленська в образі від українських брендів / Фото з телеграм-каналу Олени Зеленської
Інші виходи першої леді у вбранні від українських дизайнерів
Олена Зеленська, серед іншого, відома тим, що для робочих зустрічей і поїздок обирає переважно речі вітчизняних брендів.
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