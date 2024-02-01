Для важливої поїздки в Латвію: Олена Зеленська одягла костюми від українського бренду GASANOVA

Перша леді України поїхала до міжнародних партнерів та української діаспори, аби на конференції розповісти про депортованих Росією українських дітей. Під час поїздки вона обговорювала і допомогу нашій країні.

У робочому візиті до Риги Олена Зеленська зустрілася з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом та прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею, відвідала українські сімʼї, які змушені були тікати від війни і поспілкувалася з українськими громадами та латвійськими благодійниками. Та головною метою першої леді був виступ на міжнародній конференції "Війна Росії проти дітей".

До теми Дуже болить Україні, – Зеленська на дебатах ПАРЄ сказала, скільки дітей Росія тримає в полоні

Образи Олени Зеленської

Для офіційних зустрічей у перший день поїздки Зеленська обрала бежевий костюм від Gasanovа: двобортний приталений жакетом і прямі широкі штани. Чудово вписалися в образ золоті сережки від українського ювелірного бренду Guzema. Темними замшевими туфлями-човниками дружина президента завершила лук.

Для заходів другого дня Олена Зеленська одягнула чорний костюм того самого бренду і чорні туфлі на підборах. Особливим вкрапленням в образ стала брошка "KVITKA" від бренду Guzema. Її створили як благодійну за мотивами творчості відомого українського художника Георгія Нарбута. Прибуток з продажу цієї прикраси направлять на навчальну програму жінок військових та ветеранок УШПС, які прагнуть брати активну участь у суспільно-політичних процесах.



Олена Зеленська в образі від українських брендів / Фото з телеграм-каналу Олени Зеленської

Інші виходи першої леді у вбранні від українських дизайнерів

Олена Зеленська, серед іншого, відома тим, що для робочих зустрічей і поїздок обирає переважно речі вітчизняних брендів.