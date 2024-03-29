Олена Тополя знялася для глянцю Viva: ефектні образи у відвертій сукні

Українська співачка Олена Тополя з’явилася на сторінках українського видання Viva. Виконавиця не лише постала на сторінках глянцю, але й на digital-обкладинці.

В інтерв’ю виданню Олена Тополя розповіла про зміну сценічного імені, вимушене перебування в Америці, сімейні плани та цілі.

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Образи Олени Тополі для Viva

Фотографом стала Тетяна Стрєла, за макіяж та зачіску відповідала Ганна Кандиба, а за стиль вбрання Юлія Сахневич.

На обкладинці видання дружина відомого фронтмену гурту «Антитіла» Тараса Тополі з’явилася у чорній сукні. Співачка позувала на червоному тлі з пучком на волоссі та яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи.



Нова фотосесія Олени Тополі / Фото Viva

На одні зі світлин Олена Тополя постала у відвертій сукні, яку одягнула без білизни. Співачка приміряла трикотажну сукню з відкритою спиною, яка трохи відкривала сідниці. Перед камерою фотографа вона постала з розпущеним кучерявим волоссям та нюдовим макіяжем.



Розкішна фотосесія Олени Тополі / Фото Viva



Ефектна фотосесія Олени Тополі / Фото Viva

Також співачка продемонструвала ніжну сукню з відкритими плечима з шифоновими вставками. Її образ доповнювали великі сережки у вигляді квітів та ефектний smokey eyes.



Стильна фотосесія Олени Тополі / Фото Viva

В ексклюзивному інтерв’ю співачка розповіла, що вирішила змінити псевдонім з Alyosha на своє ім’я й прізвище. За її словами, вона вже багато років носила цю думку та нарешті реалізувала.

Пів року тому Олена Тополя повернулася з дітьми в Україну з Америки та зазначила, що хоч там діти були в безпеці, загалом життя для неї там виявилося депресивним.

Це було життя під мирним небом у безпеці, і воно було заради дітей. Скажу відразу, що Америка – це не моє. І досить давно… Для мене життя в Америці було депресивним. Такі загалом спогади. Це саме про мій особистий стан. Натомість діти отримали багато досвіду в американській школі, досить прийнятно вивчили мову,

– додала Олена Тополя.

Також Олена Тополя прокоментувала рішення свого чоловіка піти на війну, зазначивши, що пишається ним.

"Я пишаюсь своїм чоловіком і його рішенням. Я б не зрозуміла його, якби було навпаки. Поради він у мене не питав, це для нас обох однаково важливо – захищати свій рідний дім і свою родину. Ми з дітками кожен день молилися. Я, своєю чергою, не допускала поганих думок, бо Всесвіт чує все", – додала співачка.

Олена Тополя додала, що має цілі виховати щасливих дітей: у щасті й гармонії, в коханні й повазі, в підтримці й духовності йти нашою дорогою одним цілим.