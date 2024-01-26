"Нахабно лізе піаритись на військових": Олена Кравець влипла в скандал з білизною для захисниць

Український бренд жіночої білизни brabrabra представив спеціалізовану колекцію для жінок-військових. Для рекламування білизни для військовослужбовиць запросили колишню акторку "95 кварталу" Олену Кравець. Мережа на це вибухнула обуренням.

Бренд жіночої білизни brabrabra разом із "Жіночим ветеранським рухом" запустили кампанію "Одна за одну", яка повинна забезпечити якісними комплектами військових жінок на передовій.

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Brabrabra створили білизну для військовослужбовиць

У своєму інстаграмі білизняний бренд зазначив, що вони розробляли та досліджували тему білизни для військовослужбовиць ще з серпня 2023 року.

Ми створили спеціалізовані комплекти спіднього для захисниць. Колекція brabrabrave складається з топа та двох трусиків. Розробляючи білизну, ми врахували всі особливості та потреби жінок на передовій на основі антропометричних даних, особливостей жіночого тіла й обставин в яких вони опинились,

– йдеться в інстаграм-дописі.

Зазначається, що білизна для захисниць відрізняється від звичайної, оскільки має знімні вкладки в чашках, подвійний шар тканини попереду для додаткового ущільнення і захисту, забезпечує циркуляцію повітря та відведення вологи назовні.

Скандал з Оленою Кравець

Приєднати до ініціативи вирішили акторку Олену Кравець. Все б нічого, але користувачів дуже обурило, чому саме обрали для рекламної кампанії відому гумористку, а не, скажімо, військовослужбовицю з фронту.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва написала розлогий допис у своєму фейсбуці, відзначивши, що вона "нахабно лізе піаритись на військових".

"Одразу скажу, що ідея акції достойна. Але публічне обличчя можна знайти якісніше за жінку, яка спекулювала на кропив‘янці, родинних зв’язках і отримала купу грошей на власні забаганки на телеканалі "Дім". В той момент, коли у нас, наприклад, були загострення на Бахмуті і під Вугледаром", – написала журналістка.

Своє обурення висловили в коментарях до публікації в інстаграмі користувачі, які абсолютно не розуміють, чим керувався бренд, коли запрошував до співпраці Олену Кравець.

"Олена Кравець і військові??? Хто у вас там в маркетингу? Люди з Марса?";

"Боже яка жесть. Такий чудовий проєкт, і таке його обличчя. Люди, ну думайте хоч трохи";

"Ви б ще Соню Морозюк запросили. Це однозначно фіаско та антиреклама для бренду";

"Який жах і сором залучати цю дамочку, прикриваючись ніби й доброю ініціативою. Ви – більше не бренд. Ви – такі ж співучасники злочинів влади і посіпак";

"А яке відношення має Олена Кравець до жінок-військових і чому вона за них говорить?".

Свій коментар щодо ситуації залишила військовослужбовиця Олена Риж. Захисниця опублікувала великий коментар зазначивши, що спеціалізована білизна – це справді одна з великих потреб для жінок на фронті. Жінка зазначила, що не вбачає в цьому "зрадоньки", оскільки "не всі люди можуть говорити в цілому гучно в соцмережах на такі інтимні речі".

"Ми воюємо, а потім потребуємо відновлення. І замість підтримки бачимо як ви один одного з'їдаєте і насолоджуєтесь цим банкетом на радість нашим ворогам", – написала захисниця.

Сама ж Олена Кравець відреагувала на скандал доволі лаконічно. У своєму інстаграмі вона опублікувала картинку, яка демонструє як два ангели б’ють на землі того, хто з рогами.

Диявол починається з піни на губах янгола, що бореться за справедливість. Залишу це тут. Здається, в тилу нам ще довго це усвідомлювати,

– написала Кравець.

Скандал з шоу Олени Кравець

Така гнівна реакція користувачів на Олену Кравець не випадкова. У грудні 2023 року проєкт телеведучої "Тихий вечір" на телеканалі "Дім" вляпався у скандал через інформацію про державне фінансування. На розважальне вечірнє шоу Олени Кравець пішли гроші з державного бюджету – близько 27,5 мільйонів гривень. Це доволі сильно обурило українців. У 2024 році шоу більше не буде виходити.