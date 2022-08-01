Олександра Кучеренко позувала у вишитих сорочках ручної роботи: мальовничі фото з Києва

Дружина ведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко знялася в атмосферній фотосесії в столиці України. Вона продемонструвала 8 унікальних вишиванок ручної роботи.

Символічно зйомка відбулася у восьми найкрасивіших місцях Києва. Олександра показала нову колекцію українського бренду жіночих сорочок kvit.k.a.

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Олександра Кучеренко позувала у вишитих сорочках

У дописі журналістка розповіла, що кожна сорочка має свій унікальний малюнок, який художниця створює з допомогою пензлика та акрилових фарб по тканині. Ці зображення уособлюють красу українських жінок, символічно переплетену з красою квітів України.

Калина – символ вогняної трійці: сонця, місяця, зірок.

Маки – пам'ять народу.

Соняшник – сонячна енергія, здоров'я, процвітання.

Все це є символами життя, які здавна зображувалися на українському одязі. Біла сорочка з авторським розписом, який підкреслює внутрішню красу українок, – універсальна стильна річ, яку можна одягнути будь-куди.

"Коли я робила цю фотосесію, думала про те, як сильно люблю Київ. Я нікуди не виїхала з початку повномасштабної війни й за останні 5 місяців бачила Київ різним: і жахливо безлюдним, і задимленим вибухами, квітучим холодною весною, наляканим сиренами. Але він завжди прагнув жити. Квітка завжди знайде можливість розцвісти навіть у найважчий час", – поділилася думками Олександра.

Зараз, коли йде війна і кожному з нас важко, дуже хочеться знайти привід для радості. Треба жити. І я пишаюся, що є українці, котрі в такий час знаходять натхнення на створення унікальних робіт, як ці сорочки. Дуже приємно носити українське – відчувати своє на собі. Кожна з українок – справжня квітка, яка за будь-яких умов неодмінно розквітне,

– зворушливо написала Кучеренко.

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