Як вибирати сонцезахисні окуляри: на які поради варто звернути увагу

Без сонцезахисних окулярів важко уявити собі літній образ. Цей аксесуар захищає очі від ультрафіолету та є незамінним атрибутом в сонячну погоду. Однак не всі знають, як правильно обирати окуляри, тож ділимося з вами кількома вагомими порадами.

Від вибору сонцезахисних окулярів залежить те, чи комфортно вам буде перебувати на сонці. Окуляри мають бути якісними та справді захищати очі від проміння.

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Експерти розповіли про ключові параметри на які треба звертати увагу під час вибору сонцезахисних окулярів.

Форма сонцезахисних окулярів

На ринку є представлено чимало різноманітних типів сонцезахисних окулярів, залежно від їхньої форми. До найпоширеніших належать прямокутні, круглі, котяче око, авіатори тощо.

Розмір та форма оправи має велике значення, тому спробуйте кілька варіантів, перш ніж знати те, що вам дійсно підійде.

Лінзи – найважливіше в окулярах

Основна функція окулярів – оберігати очі від ультрафіолетового проміння, тому варто шукати лінзи 2 чи 3 категорії. Вони зменшують відблиски та надійно захищають очі.

Обирайте окуляри до форми обличчя

Ви могли цього не знати, але основне правило вибору окулярів – вони мають бути протилежними за формою вашого обличчя. До прикладу, якщо у вас кругле лице, тоді варто робити ставку на подовгуваті окуляри на кшталт "котяче око". Дівчатам з квадратним обличчям рекомендовано носити круглі оправи.

Окуляри-авіатори чи окуляри "котяче око" найкраще підходять для обличчя у формі серця. А якщо у вас овальне лице, ви можете носити сонцезахисні окуляри будь-якої форми.

Рекомендації догляду за окулярами

Щоб запобігти подряпинам, протирайте окуляри серветкою з мікрофібри. Будь-які плями варто видаляти мильним розчином та насухо витирати серветкою. Не використовуйте для чищення лінз агресивні хімічні речовини.

Також не варто залишати окуляри на панелі приладів автомобіля. Висока температура може призвести до псування лінз та руйнування їх дзеркальних антивідблисків.