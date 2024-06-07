Кутюрні вишиванки третього тисячоліття: Оксана Караванська вразила новою колекцією у Римі

У Римі на віллі Tre Madonne відбулася презентація нового мистецького проєкту "Птахи співають і в час війни: Vyshyvanka Couture Третього тисячоліття від Оксани Караванської". Вишуканий вечір в Італії зібрав дипломатичну еліту зі всього світу.

Проєкт є важливою складовою культурної дипломатії та промоції української культури у світі.

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Оксана Караванська презентувала вишиванки в Римі

Оксана Караванська – єдина дизайнерка в Україні, яка вже понад 10 років створює колекції Haute Couture та здійснює культурну дипломатію України на найвищому рівні по всьому світу: Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, Санліс, Давос та багато інших.

Важливість культурної дипломатії в тому, що це немілітарне нагадування у високих колах про нас. Про те, за що ми боремося і що можемо втратити, і що може втратити Європа,

– зазначила Оксана Караванська.

Вона додала, що "сьогодні український народ протистоїть орді, яка хоче привласнити наше коріння, нашу історію, наш національний код, стерти нас як націю з лиця землі". За словами дизайнерки, мистецтво і мода – це потужні інструменти впливу, через які можна розповісти про нашу унікальність, самобутність, давньої культури та показати різну Україну: сучасну, модну, креативну державу, як невід’ємну частину Європи.

Цього разу Оксана Караванська представила у Римі "Vyshyvanka Couture Третього тисячоліття", де авторкою сучасної вишивки стала дизайнерка Ксенія Уманська. Режисуру до дефіле створила українська співачка, актриса театру і кіно, лауреатка Шевченківської премії Наталія Половинка, а разом з театром "Слово і Голос" – живий музичний супровід.



Неймовірна колекція вишиванок Оксани Караванської / Фото з прес-служби



Ефектна колекція вишиванок Оксани Караванської / Фото з прес-служби



Красива колекція вишиванок Оксани Караванської / Фото з прес-служби



Неймовірна колекція вишиванок Оксани Караванської / Фото з прес-служби

Ексклюзивним доповненням до перформансу стала виставка картин відомих українських художників, батька та сина Віктора і Макара Москалюків і ювелірного мистецтва від студії Miro Art.

У день презентації проєкту "Птахи співають і в час війни" Оксана Караванська та Наталія Половинка взяли участь в загальній аудієнції з Папою Франциском та мали можливість безпосереднього спілкування із понтифіком.

Папа звернувся до українських мисткинь українською. Караванська подарувала Папі Франциску яскраву подушечку із зображенням українських діток і подякувала йому за допомогу в поверненні українських дітей до України.