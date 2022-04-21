Одягаємо вишиванку на Великдень: з чим носити традиційний елемент гардероба – стильні образи

Неможливо уявити українок, в чиїх шафах немає найважливішого елемента культури – вишиванки. Ми обожнюємо одягати цю річ на День Незалежності, День вишиванки та обов’язково одягнемо на День перемоги України. Втім зараз пропонуємо одягнути стильну вишиванку на Великдень. З чим її поєднати – читайте далі.

Вишиванка вже давно стала невід’ємною частиною гардероба. Сорочка з вишитими символами – уособлення нашої квітучої та сильної нації.

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Вишита сорочка передавалася нащадкам та служила оберегом для його власника. Сьогодні, як і колись, вишита сорочка є надважливою річчю для кожного українця, особливо у такий буремний для нашої країни час.

Вишиванка – це інструмент, який заявляє про себе без слів. Нехай у світле Воскресіння Христове у нас будуть на столі не лише синьо-жовті крашанки, але й наш головний оберіг та найдорожчий серцю для кожного українця такий елемент гардеробу, як вишита сорочка або вишита сукня.

З денімом

Вишиванка дуже легко вписалася у міський гардероб, тож поєднання виробу з джинсами – виглядає досить стильно та ефектно. Вдало поєднаються з вишитою сорочкою не лише класичні блакитні джинси, але й білі денімові вироби або чорні широкі джинси. До стилізації джинсів з сорочкою обирайте не лише лофери, але й кросівки чи туфлі-човники на підборах.

Сукня-вишиванка соло

Чимало брендів та магазинів з вишиванками мають у своєму асортименті величезний вибір суконь у найрізноманітніших кольорах. Свою любов до цих виробів показує мама відомого винахідника – Мей Маск. У сукнях-вишиванках часто з’являється телеведуча Катя Осадча та багато інших знаменитостей. Навесні сукня чудово поєднується з чоботами-козаками та шкірянкою.

Зі штанами

Поєжднання вишиванки зі штанами – найбільш класичний варіант. Якщо раніше фасони штанів додавали строгості такому образу, то зараз штани палаццо чи шкіряні вироби лише підкреслять ефектний образ та допоможуть створити стильний образ.

Зі спідницею

Цього року в моді спідниця олівець зі шкіри, тож можете сміливо поєднувати стильний елемент гардеробу з традиційною вишиванкою. Втім тканинні короткі мініспідниці чи джинсові спідниці також чудово довершать look.