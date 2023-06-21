5 речей, які ніколи не вийдуть з моди: що радять купити стилісти

Влітку ми любимо додати до своїх образів більше кольору та яскравості, втім не слід забувати про вічну класику, яка є актуальною незалежно від трендів.

Стилісти зазначають, що в цьому вбранні можна виглядати нічим не гірше, а якщо ви й любите трендові елементи гардероба, то вони обов’язково повинні перегукуватися з трендами, пише 24 Канал.

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Звертаючи увагу на особливість речей у літній сезон, рекомендуємо вам додати до свого гардероба класичне вбрання, за допомогою якого можна створити стильні та оригінальні образи.

Біла футболка

Щоб отримати ефектний образ, спробуйте одягнути футболку розміру оверсайз із подовженими рукавами. Така річ ідеально пасуватиме до будь-яких шортів, спідниць та штанів. Краще уникайте коротких футболок, які обтискають тіло, оскільки вони автоматично псують образ.

Костюм-двійка

Такі костюми є гарним вибором не лише для холодної пори року, але й для спекотного літа. Одягайте костюм разом з кросівками чи сандалями. Костюм можна розпаровувати та одягати жакет і штани з різними елементами гардероба.

Білі кеди

Біле взуття – це завжди доречний вибір для будь-якої події. При правильному догляді білі кросівки прослужать вам не один сезон.

Джинси

Блакитні джинси – найвдаліша покупка, яка стане вам у нагоді хоч на кожен день. Обирайте класичні mom-джинси, які пасують до балеток, босоніжок чи туфель.

Класична чорна сумка

Обирайте фасон сумки відповідно до власних вподобань та способу життя. Серед широкого асортименту класичних сумок у чорному кольорі, відповідна модель знайдеться для кожної. Рекомендуємося пригледітися до сумки у стилі Chanel або ж у формі півмісяця.