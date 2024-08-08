Одяг, який ніколи не вийде з моди восени: на що треба звернути увагу

До осені залишилось менш як місяць, тому вже варто трохи планувати свій гардероб на новий сезон. Відомо, що є деякі речі є непідвладними часу, тому є актуальними незалежно від року та будуть завжди домінувати.

Ці речі стануть гарним доповненням до ваших базових образів, пише Fashion 24. Все, що треба зробити, це лише додати їх у свій гардероб. Для того, щоб речі прослужили вам якнайдовше – обирайте нейтральні кольори.

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Довга спідниця

Спідниці довжини міді не здають своїх позицій та будуть залишатися в моді восени. З довгою спідницею можна буде створити багато образів з балетками, лоферами чи туфлями та поєднати з будь-яким верхом.

Трикотажна сукня

Восени все актуальнішими стають плаття з трикотажу, вони теплі та здатні підкреслити фігуру, тому з року в рік не втрачають популярності. Таку сукню ви зможете носити восени з тренчем, а взимку з шубою.

Гольф

Ще у вересні можна сміливо носити тонкі сорочки чи лонгсліви, але далі нам не обійтися без водолазки. Вона ідеально поєднується зі штанами, джинсами чи спідницею, тому точно має бути у вашому гардеробі.

Блейзер

Ніколи з моди не вийде жакет, тому додайте річ в чорному чи коричневому кольорі, яка замінить вам верхній одяг на початку нового сезону.

Лофери

Це взуття теж є модним восени чи навесні, тому не варто його оминати. З лоферами можна створити чимало цікавих образів зі спідничками в складку та високими шкарпетками або романтичними сукнями.

Стилісти також розповіли, в якому одязі можна дорого виглядати. Вбрання не обов’язково має дорого коштувати, втім повинне бути з якісних матеріалів, добре пошитим, мати простий дизайн та сидіти по фігурі, з нейтральними кольорами та мінімумом логотипів.