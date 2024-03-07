Як виглядати дорого: 10 речей, які зроблять ваш образ елегантним та розкішним

Класичне вбрання завжди буде привабливим. У моді досі зберігається стиль Old Money, а це означає, що базовий одяг, як ніколи є актуальним. Важливо лише зробити так, щоб ваш образ був вишуканим та стильним, а для цього треба інвестувати в якісний одяг, який буде ідеально виглядати.

Стилісти завжди радять купувати вбрання, яким ви будете користуватися багато років. Це важливо робити не лише для вигідного капіталовкладення, але й для того, щоб одяг тривалий час зберігав свій початковий вигляд та не псувався.

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У вашому гардеробі має бути кілька важливих речей, без яких неможливо створити стильний та модний образ. Вбрання зі списку не лише красиве, але й відсилає до естетики "тихої розкоші" та здатне додати вашим аутфітам елегантності.

Вовняне пальто

Додайте у свій гардероб одне якісне пальто чорного чи коричневого кольору і воно буде служити вам багато років та зможе доповнити усілякі весняні та осінні аутфіти.

Сумка на плече

Цей аксесуар є дуже важливим в образах, тому нехай у вашому гардеробі знайдеться місце для якісної чорної сумки.

Годинник

Цю прикрасу на зап’ястя ви не купуєте кожного місяця іншу, тому важливо придбати дорогий годинник, який буде покращувати всі ваші образи.

Прямі джинси

Без джинсів важко уявити наші аутфіти, але відкиньте всі модні фасони та зробіть ставку на базові прямі джинси, які ми носимо завжди. Ця модель не виходить з моди та є актуальною в будь-який сезон.

Шовкова сорочка

Шовк – це одна з найрозкішніших тканин, тому обов’язково стилізуйте цю річ у свої образи, щоб отримати красивий образ.

Жакет

Блейзер неодмінно додасть аутфіту особливого шику. У 2024 році в моді офісний стиль, тож ви не прогадаєте, коли одягнете жакет з лосінами, джинсами чи шкіряною спідницею.

Штани

Щоб ваші образи мали дорогий вигляд, придбайте штани палаццо. Елегантності їм додають запрасовані смужки. Однаково красиво палаццо виглядають з базовими светрами чи сорочками.

Туфлі на підборах

Підбори додають образам елегантності та нотку дороговизни. Підберіть для себе слінгбеки і точно не помилитеся.

Чорна сукня

Сукня чорного кольору завжди буде виглядати привабливо, тому вона обов’язково має бути у вашому гардеробі. Обирайте для себе довжину міні чи максі.

Лофери

З усього взуття на плоскій підошві, лофери найкраще підходять для естетики «тихої розкоші». Обирайте для себе красиві чорні варіанти.

До базового вбрання, яке дорого виглядає ви можете також додати трендові елементи гардероба. Навесні в моді будуть туфлі на низьких підборах, сумки розміру XL, драпірування, банти та бахрома. Більше деталей читайте в нашому матеріалі.