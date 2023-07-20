Гардероб для відпустки: список речей, які легко комбінувати

20 липня 2023, 14:49
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Літо – сезон відпусток біля моря, океану чи в інших мальовничих місцях. Однак, вирушаючи в дорогу, не хочеться брати з собою багато одягу.

24 Канал підготував добірку речей, які точно помістяться у вашу валізу та легко комбінуватимуться. З цим одягом ви зможете створити багато неповторних образів. 

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Одяг для відпустки

  • Низ: штани, шорти, спідниці, джинси. Обирайте вбрання нейтральних кольорів, які легко комбінуватимуться з іншими речами – білі, чорні, бежеві тощо.
  • Верх: футболки, топи, блузи тощо. Кількість одягу залежить від тривалості вашої відпустки.
  • Сукні: дві. Покладіть у валізу дві сукні, наприклад, для романтичного побачення. 
  • Взуття: зручне, нейтрального кольору. Важливо, щоб взуття пасувало як до повсякденних, так і до вечірніх аутфітів. Також воно має підходити для прогулянок.
  • Сумки: шопер та маленька. Пляжні сумки вийшли з моди, тому їх варто замінити стильними шоперами, в які поміщатиметься все необхідне для походу на пляж чи прогулянки. А для атмосферних вечорів не забудьте взяти з собою улюблену маленьку сумочку. 
  • Купальники. Оберіть одразу кілька купальників, щоб не ходити в мокрому чи несвіжому. 
  • Аксесуари. Вони додадуть вишуканості вашим прогулянковим аутфітам. 

Автор: Христина Кобак