Що одягнути до подруги на весілля: модні ідеї, які вам сподобаються

Нещодавно піст завершився, а це означає, що весільний сезон розпочався, тож якщо ви є у списку запрошених на особливе свято молодят, рекомендуємо вам звернутися до модних трендів та обрати для себе трендові сукні та костюми сезону.

Весільний захід може мати дрес-код, якого вам треба дотримуватися. Втім, якщо побажань щодо вбрання у наречених немає, тоді робіть ставку на трендові елементи гардеробу.

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Довгі сукні

Довга сукня – це гарна інвестиція у весняно-літній гардероб, оскільки вона чудово підходить для весілля, романтичного побачення чи прогулянки у вихідний день. Придивляйтеся до суконь з оборками, у білизняному стилі чи спокусливими вирізами.

Квіткові сукні

Плаття з флористичними мотивами чудово підійдуть для весілля на природі. У моді сукні різних довжини – від міні до міді та максі. Такі плаття чудово поєднуються з мінімалістичними босоніжками чи туфлями-човниками на підборах.

Короткі сукні

Збираючись на весілля, подумайте перш за все за свій комфорт. Щоб вам було зручно увесь день в сукні – обирайте короткі фасони від нейтральних кольорів до соковитих яскравих.

Штанні костюми

Костюм, що складається з жакета і штанів – чудовий вибір, який підійде не лише для урочистого торжества, але й комфортного часопроведення на роботі. Також такі костюми можна носити і в будні дні, поєднуючи їх з кедами та кепкою.