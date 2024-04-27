Що одягнути на Великдень до церкви: добірка святкового вбрання

Українці відзначатимуть одне з найважливіших церковних свят 5 травня. На Великдень заведено красиво одягатися, тому розповімо вам, що саме варто одягнути до церкви, щоб мати святковий вигляд.

До церкви всі, зазвичай, одягають скромний одяг, пише Fashion 24. Це правило також стосується світлого Воскресіння Христового. Важливо обирати для себе красиве вбрання, яке матиме святковий вигляд.

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Сукня чи спідниця з блузкою

Обирайте довжину до коліна чи навіть максі у світлому кольорі. Блуза може бути базовою білою чи молочною або ж зі святковими візерунками. Бажано, щоб спідниця не була вузькою та не обтискала вас.

Штани та блуза

Якщо любите штани більше, ніж спідниці, тоді обирайте палаццо та доповнюйте вишуканою блузою з бантом чи звичайною білою сорочкою.

Костюм

На будь-яке свято костюм завжди має доречний вигляд. Обирайте жакет зі штанами чи спідницею в різній довжині. Щодо кольорів, то робіть ставку на світлі тони або ж базові – чорний, сірий чи коричневий.

Аксесуари

Важливо доповнювати свої образи вишуканими аксесуарами. Це може бути шарф, хустка, брошка чи сережки у вигляді перлинки, мінімалістичний ланцюжок та красивий браслет.

Важливо не перестаратися з образом на Великдень та не створювати образ на основі яскравих кольорів, ефектних принтів, виробів з вирізами та прозорими тканинами. Ваше вбрання має бути всього лише скромним та охайним.