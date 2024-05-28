Техніка кроше – хіт літа 2024: які речі треба додати до свого гардероба

Кожного сезону до головного списку трендів додають ще й вбрання у техніці кроше, іншими словами це вбрання в’язане гачком. Особливо популярними такі речі були в 60-х та 70-х роках. Цього року дизайнери вшанували естетику бохо та представили широкий спектр речей на літній сезон.

Всім модницям просто необхідно додати у свій гардероб в’язані речі. Їх легко стилізувати, тож застосування вбрання кроше у своїх образах знайде кожна дівчина.

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Трендові речі в техніці кроше

Перевагою таких речей на літню пору є те, що вони доволі легкі й комфортні в носінні, тож навіть в найспекотніші дні вам буде зручно. У техніці кроше ви зможете знайти для себе абсолютно різноманітне вбрання – від купальників до топів, спідниць, суконь, сумок та взуття. Навіть головні убори є виконані в техніці кроше, тож практично в’язаним може бути будь-який предмет гардероба.

Визначні світові бренди запропонували на подіумах для цього сезону приталені сукні в техніці кроше, мініплаття прямого крою. Щодо кольорів – жодних обмежень немає. Обирайте для себе класичні бежеві, коричневі, білі, чорні чи темно-сині відтінки.

А ще літня колекція купальників цього сезону поповнилась красивими варіантами в техніці кроше. Ліф та бікіні з цупкого плетіння виглядатимуть на тілі неймовірно вдало.



Трендові речі в техніці кроше / Фото Elle

Велику увагу бренди приділили спідницям, штанам та топам. Моделі виходили на подіум в речах інших легких тканин чи обирали до пари речі в техніці кроше. Обираючи взуття, робіть акцент на лоферах чи балетках. Представлених варіантів є чимало, тож ви точно віднайдете щось для себе.



Модні речі в техніці кроше / Фото Elle



Актуальні речі в техніці кроше / Фото Elle



Стильні речі в техніці кроше / Фото Elle



Трендові речі в техніці кроше / Фото Elle

Стилізуйте низ в техніці кроше з сорочками та жакетами, а топи поєднуйте з джинсами та класичними штанами. Низ доповнюйте босоніжками, в’єтнамками чи сандалями. Довершуйте образ сонцезахисними окулярами, сумкою та головним убором за бажання.