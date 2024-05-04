Який одяг купити на теплу пору в стилі Old Money: список бездоганних речей

Одяг у стилі Old Money – це класичне, вишукане та дороге вбрання, яке обожнює вище суспільство. Минулого року цей стиль став дуже популярним та не втрачає своєї актуальності й досі.

Щоб додати у свій гардероб вбрання у стилі "тихої розкоші" вам треба звертати увагу на кілька критерій: якісний матеріал, класичний фасон та здатність комбінації з базовими речима. Загалом речі Old Money мають підкреслювати ваш рівень вишуканості та смаку.

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Білі штани

Німкеня Анув Ів поєднує їх з чорним кардиганом, тож виглядає такий look доволі вишукано та стильно. Для досконалості доповніть його білою сумкою та сонцезахисними окулярами.

Сорочка зі штанами + кепка

Попри всю вишуканість, стиль Old Money часто характеризується з грою в поло, тому часто на гру приходили в бейсболках. Доповнюйте цим головним образом look з сорочкою та штанами в одному кольорі за прикладом Жюлі Феррері.

Біла футболка + блакитні джинси

У вашому гардеробі повинні бути базові речі, які складаються з класичних кольорів футболок та майок і блакитні джинси, які пасують до всього.

Лофери

Також образи Old Money часто люблять завершуватися лоферами. Їх можна носити до шортів та спідниць в теплу погоду чи довершувати ними образи під час мінливої погоди.

Босоніжки на підборах

Щоб вам було зручно пересуватися містом увесь день, спробуйте додати до свого гардероба босоніжки на невеличких підборах.

Окрім того, додайте до гардероба костюми, які складаються з жакета й штанів у стилі Ralph Lauren або Burberry. Вони часто мають класичні фасони та вишукані тканини. І не забувайте про аксесуари. Ваш образ мають завершувати мінімалістичні сережки, дорогий годинник та якісні окуляри.