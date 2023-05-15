9 речей з естетики Old Money на літо: що треба придбати, щоб дорого виглядати

На просторах інстаграму та тіктоку шаленої популярності почала набирати естетика Old Money або як її ще називають "тиха розкіш". Це вбрання високої якості, яке входить до базового гардероба, переважно з класичного гардеробу, яке виглядає просто та водночас дорого.

Завдяки лаконічному стилю таких брендів як The Row, Bottega Veneta та Khaite, у моду повернувся стиль Old Money. Тепер всі хочуть виглядати у стилі "тихої розкоші" – розкішно, але просто та елегантно.

Читайте також Естетика Old money підірвала тікток: що це таке та як виглядати дорого і стильно

До цього стилю належить вбрання, яке пройде випробовування часом. По суті – це базовий гардероб найвищого рівня. Якщо вам близький цей стиль, то радимо звернути увагу на кілька речей, які знадобляться вам у 2023 році.

Жакет зі звуженою талією

Жакет є позачасовим елементом гардероба, натхненний чоловічим піджаком. Замість маскулінних моделей, варто звернути увагу на жакети зі звуженою талією.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Спідниця максі

Наш гардероб тепер неможливо уявити без спідниці довжини максі. Носіть їх з сорочками на ґудзиках або базовими майками.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Блакитні джинси

Денім цього року дуже популярний. Обирайте блакитні джинси базового крою, які будуть основним елементом базового гардероба.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Штани палаццо

Базові широкі штани легко поєднувати з будь-якими іншими речима: футболками, майками, жакетами чи жилетками. Також одягайте під них кросівки чи босоніжки.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Базова майка

Майка чи футболка в класичному білому та чорному кольорі – речі першої необхідності. Вони заслуговують постійної прописки у нашому гардеробі.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Лофери

Лофери мають стриманий та розкішний вигляд. Їх можна поєднувати не лише зі строгими костюмами, але й романтичними сукнями.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Маскулінна сорочка

Варіанти стилізації білої сорочки на ґудзиках – просто безмежні, то обов’язково включіть цей елемент гардероба до своїх образів.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Елегантна сумка

Простота, базовий чорній колір та елегантність – три основні складові сумки, навіяною естетикою "тиха розкіш". Обирайте модель, з якою вам буде найкомфортніше. Така сумка – чудова альтернатива на роки.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest

Сонцезахисні окуляри

Влітку нам не обійтися без сонцезахисних окулярів, тож вони мають займати почесне місце у вашому гардеробі. Обирайте чорні окуляри, які стануть базою та підійдуть під будь-яке вбрання.



Модні речі у стилі Old Money / Фото з Pinterest