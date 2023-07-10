Що одягнути в гори влітку: список найнеобхідніших речей

Літо – ідеальний час для походу в гори. Частину часу ви можете присвятити релаксу, іншу ж частину відпустки присвятити гірському походу. Тому важливо правильно підібрати вбрання, яке знадобиться вам у горах.

Зручний одяг та взуття – це найважливіше, що ви маєте взяти з собою у мандрівку, пише 24 Канал. Зручні речі для міста не завжди будуть вдалими для гірського відпочинку.

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Щоб забезпечити себе ідеальним походом в гори, зберіть у валізу вбрання, яке вам буде необхідне. Якщо ви просто хочете подихати гірським повітрям, то вам підійде більш спортивне та кежуальне вбрання, в якому ви будете себе комфортно почувати.

Якщо ж ви плануєте підкорити вершину, то тут варто не забувати про більш чіткіший підхід складаючи рюкзак.



Стильні та зручні образи в гори / Фото з Pinterest

Загалом у горах вам знадобляться легкі шорти та вільна футболка чи майка (найкраще взяти кілька штук), змінна білизна, змінні шкарпетки, головний убір для захисту від сонця, cонцезахисні окуляри та змінне взуття.

Шльопанці, в’єтнамки та сандалі краще залишіть вдома. Якщо вони вам натруть ноги – ситуація вас чекає не з найприємніших. Натомість у гори беріть зручні кеди чи кросівки.



Стильні та зручні образи в гори / Фото з Pinterest

Навіть, якщо погода прогнозує вам сонячні дні, не полінуйтеся взяти дощовик, оскільки часто в таких місцях погода буває мінливою, а дощ може підкрастися зовсім неочікувано. Дощовик допоможе вам не змокнути.

Також вам варто подбати про вітрівку. У підніжжя гір може бути доволі спекотно, а от на горі сильні вітри, тож без верхнього одягу можна швидко простудитися і захворіти.



Стильні та зручні образи в гори / Фото з Pinterest

Вовняний светр навіть влітку – також чудова можливість вберегти себе від холоду ввечері. В горах ввечері набагато холодніше, тож теплий джемпер чи світшот вам однозначно знадобиться. Можете сміливо брати спортивний костюм, в якому комфортно гуляти вдень, а ввечері відпочивати біля вогнища.



Стильні та зручні образи в гори / Фото з Pinterest



Стильні та зручні образи в гори / Фото з Pinterest