Що люблять носити француженки: 5 весняних трендів, які ви захочете повторити
Джерело:Vogue
Француженки обожнюють моду, тож вже почали додавати головні речі року у свої образи. Вони чи не першими почали запроваджувати всі новинки у свій стиль.
Парижанкам завжди вдається зробити свої образи бездоганними завдяки базовим елементам гардероба, та трендових речей вони теж не оминають. Розповідаємо вам, що ж саме вже носять французькі дівчата.
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Шорти бермуди
Це один з головних трендів весни, які повертаються до нас через кілька років. Мода на них в певний час була активізована, але раптово згасла, тепер подовжені шорти знову повертаються у наші гардероби.
Актуальні речі француженок на весну / Фото Pinterest
Принт polka dot
Цей принт натхненний 1950-ми роками. Горошок з’явився на всіх показах весняно-літнього сезону від суконь до взуття та колготок.
Модні речі француженок на весну / Фото Pinterest
Бахрома
Торочки додадуть вашому образу невимушеності. Обирайте для себе жакет з бахромою, спідницю чи навіть клатч, який приверне погляди багатьох.
Красиві речі француженок на весну / Фото Pinterest
Джинси з низькою посадкою
Тренд на низьку посадку джинсів зараз переживає своє відродження. Француженки обожнюють джинси, тож вже радо застосовують їх у своїх аутфітах.
Стильні речі француженок на весну / Фото Pinterest
Балетки
Без балеток цього сезону не обійтися. Француженки будуть їх носити від ранньої весни до пізньої осені.
Стильні речі француженок на весну / Фото Pinterest
Усі парижанки мають витончений стиль в одязі, тож повторити його досить легко. Дівчата обожнюють мінімалізм та завжди роблять ставку на ніжність у своїх виходах.
Вони завжди обирають комфортне вбрання, втім не відмовляються від трендових позицій. Спробуйте й ви додати у свій гардероб вбрання, яке будуть носити цього сезону француженки.