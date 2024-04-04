Що люблять носити француженки: 5 весняних трендів, які ви захочете повторити

Француженки обожнюють моду, тож вже почали додавати головні речі року у свої образи. Вони чи не першими почали запроваджувати всі новинки у свій стиль.

Парижанкам завжди вдається зробити свої образи бездоганними завдяки базовим елементам гардероба, та трендових речей вони теж не оминають. Розповідаємо вам, що ж саме вже носять французькі дівчата.

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Шорти бермуди

Це один з головних трендів весни, які повертаються до нас через кілька років. Мода на них в певний час була активізована, але раптово згасла, тепер подовжені шорти знову повертаються у наші гардероби.



Актуальні речі француженок на весну / Фото Pinterest

Принт polka dot

Цей принт натхненний 1950-ми роками. Горошок з’явився на всіх показах весняно-літнього сезону від суконь до взуття та колготок.



Модні речі француженок на весну / Фото Pinterest

Бахрома

Торочки додадуть вашому образу невимушеності. Обирайте для себе жакет з бахромою, спідницю чи навіть клатч, який приверне погляди багатьох.



Красиві речі француженок на весну / Фото Pinterest

Джинси з низькою посадкою

Тренд на низьку посадку джинсів зараз переживає своє відродження. Француженки обожнюють джинси, тож вже радо застосовують їх у своїх аутфітах.



Стильні речі француженок на весну / Фото Pinterest

Балетки

Без балеток цього сезону не обійтися. Француженки будуть їх носити від ранньої весни до пізньої осені.



Стильні речі француженок на весну / Фото Pinterest

Усі парижанки мають витончений стиль в одязі, тож повторити його досить легко. Дівчата обожнюють мінімалізм та завжди роблять ставку на ніжність у своїх виходах.

Вони завжди обирають комфортне вбрання, втім не відмовляються від трендових позицій. Спробуйте й ви додати у свій гардероб вбрання, яке будуть носити цього сезону француженки.