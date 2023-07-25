6 речей, які є в гардеробі у кожної француженки

Стиль француженок постійно хочуть повторити багато дівчат. Навіть базові речі вони здатні скласти в елегантний та стильний аутфіт.

Усі парижанки мають свій витончений стиль, який передається їм з покоління в покоління. Француженки завжди обирають мінімалістичне вбрання та роблять ставку на ніжність. Вони ніколи не женуться за трендами та обирають комфорт.

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Літній гардероб француженок – це суміш класики та стильних речей, які не виходять з моди. Парижанки вміють з базових та простих речей створити настільки естетичний образ, що ним захоплюються дівчата зі всього світу.

Сукня-комбінація

Окрім квіткових суконь, француженки також роблять ставку на сукню-комбінацію. Найчастіше вони обирають м’ягкі відтінки. Сукні міді обирають для міських прогулянок, а сукні максі – для святкових виходів.

Вільна сорочка

У гардеробі кожної француженки є сорочка оверсайз, з якою вони не прощаються увесь рік. Зазвичай модниці обирають білі чи блакитні сорочки, втім цього року вони додають до свого гардероба сорочки в смужку.

Біла майка

Біла майка – невід’ємна частина гардероба влітку не лише француженок, але й всіх нас. Створюйте з білою майкою мінімалістичні образи, поєднуючи з джинсами, штанами чи шортами.

Балетки

Важко собі уявити фрацуженку без класичних балеток Chanel. Вони одягають їх під сукні, штани палаццо та базові джинси.

Білі джинси

Француженки люблять не лише блакитні джинси, які чудово вписуються у їхню мінімалістичну естетику, але й білосніжні джинси, які поєднують з блузами, сорочками, футболками і топами.

Речі в смужку

Архітекторка з Корсики Жюлі Феррері показує цього літа найбільше образів з речами в смужку. Дівчина має у своєму арсеналі короткі костюми з шортами, костюми розслаблені в піжамному стилі та сукні довжини максі.