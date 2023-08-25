Що одягнути школярам на 1 вересня: стильні образи для першокласників та старшокласників

Вже незабаром діти відправляться після літніх канікул до школи. З 1 вересня розпочинається навчальний рік, тож розповідаємо, в чому прийти учням на шкільну лінійку.

Через війну в Україні та часті повітряні тривоги урочисті заклади в школі або не відбуваються взагалі, або мають певні обмеження, пише 24 Канал. Втім більшість школярів таки завітають в навчальний заклад на Перший дзвоник, тому пропонуємо переглянути образи, які вони можуть приміряти на собі.

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Окрім традиційних образів з вишиванкою, ми підібрали ще кілька не менш стильних аутфітів, які чудово пасують до шкільної естетики.

Варіанти одягу для першокласників на 1 вересня 2023

У школу традиційно ходять на 1 вересня у білому верху та чорному низу. Цей образ складається з білої сорочки та спіднички для дівчаток та з білої сорочки та штанів для хлопчиків. Сорочку можна замінити на вишиванки, які зараз так люблять не лише дорослі, але й діти.



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Мілана



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Instagram Vyshyta.Ukraine



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з WoMo



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Мілана

Також на дівчатках красиво виглядають сукні-вишиванки або ж біла сорочка – з вишивкою чи класична разом з чорним сарафаном. Хлопчики можуть доповнити штани піджаком та прийти на Перший дзвоник у повноцінному костюмі або ж обрати для себе шкільну форму.

Варіанти одягу для старшокласників на 1 вересня 2023

Старшокласники вже мають більше варіантів вбрання на Перше вересня. Оберіть для себе вишиту сорочку, яку можете поєднати з класичними штанами, палаццо чи спідницею. Можете приміряти довгу джинсову спідницю в білому чи чорному кольорі або ж одягнути спідницю в складки. Щодо взуття, то образ можете доповнювати трендовими балетками з бантиком чи модним взуттям Мері Джейн.

Хлопці можуть одягати білосніжну сорочку або ж вишиванку зі штанами. Доповнювати такий образ можна кросівками і жакетом.

Дівчата на 1 вересня також можуть одягнути сукні-вишиванки. На просторах інтернету можна знайти чимало варіантів різних фасонів, кольорів та орнаментів.

Також дівчата можуть доповнити свої спіднички білою сорочкою або блузою. Ці речі гарно поєднуються зі спідницями в чорному кольорі та штанами.



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Pinterest



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Pinterest

Окрім того, на Перший дзвоник старшокласниці можуть одягнути костюм. Важливо лише, аби він не був яскравого кольору. Краще обирайте класичні кольори – чорний, кремовий, сірий чи коричневий.



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Pinterest

З білою футболкою або сорочкою гарно виглядають мінімалістичні сарафани. Поєднайте їх з балетками чи лоферами. А якщо хочете додати образу святковості – можете одягати підбори.



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Pinterest



Одяг для учнів на 1 вересня / Фото з Pinterest