Який правильно одягатися повним дівчатам: стилісти дали важливі поради

Дівчатам розміру plus-size варто обирати одяг, який буде приховувати живіт та візуально збалансовувати силует. Та для того, щоб правильно підбирати вбрання, треба знати кілька модних лайфхаків.

Часто в підбірках стилістів представлені образи, які більше підходять струнким дівчатам. Однак, як зрозуміти пишнотілим жінкам, чи пасуватиме їм цей аутфіт, якщо їхній розмір не S і навіть не M?

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Експерти зі школи стилю розповіли на прикладах, як скорегувати фігуру, якщо жінки носять більші розміри.

Вертикалі

За словами стилістів, вертикалі – це ефективна та універсальна корекційна методика, за допомогою якої можна візуально зменшити кілька сантиметрів в об’ємі та видовжити зріст. Найпростіший спосіб це зробити – одягнути верхній одяг, який є контрастним до нижнього шару.



Основні правила вбрання для пишнотілих дівчат / Фото з інстаграму Pump Your Style

Правильні аксесуари

Пишнотілим дівчатам варто уникати маленьких сумок, тонких поясів та дрібних аксесуарів, бо на їхньому тлі фігура буде видаватися ще більшою.

Відкриті зап’ястя та щиколотки

Власницям розміру plus-size треба запам’ятати, що відкриті зап’ястя та щиколотки роблять фігуру тендітнішою.

Відмова від тонких тканин

Тонкі тканини є доволі небезпечними. Вони обтягують фігуру та можуть нашкодити навіть дівчатам, які носять менші розміри, бо активно демонструють живіт чи об’ємні стегна. А ще такі тканини підкреслюють нерівності фігури та й додають кілька зайвих сантиметрів.

Щоб підкреслити фігуру, варто обрати щільні тканини. Також треба відмовитися від обтислих силуетів. Одяг повинен забезпечувати невелику свободу прилягання.



Щоб краще зрозуміти теорію, стилісти підготували розбір образів моделі plus size, яка опанувала мистецтво корекції фігури Вівіан Горн.



Поради від стилістів для пишнотілим дівчат / Фото з інстаграму Pump Your Style



Поради від стилістів для пишнотілим дівчат / Фото з інстаграму Pump Your Style



Поради від стилістів для пишнотілим дівчат / Фото з інстаграму Pump Your Style



Поради від стилістів для пишнотілим дівчат / Фото з інстаграму Pump Your Style



Поради від стилістів для пишнотілим дівчат / Фото з інстаграму Pump Your Style



Поради від стилістів для пишнотілим дівчат / Фото з інстаграму Pump Your Style

Загалом, заборон на окремі моделі, фасони чи форми немає, треба лише врахувати кілька нюансів, які покращать вигляд повних дівчат. Дивіться актуальні образи для дівчат plus-size в нашому матеріалі.