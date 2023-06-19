Що одягнути на зустріч випускників: ефектні образи для молоді

Наприкінці травня у школах провели останні дзвоники, в кінці червня старшокласники матимуть свій перший випускний, а школярі, які закінчили школу 5, 10, 15 років тому матимуть особливу можливість зустріти своїх однокласників на зустрічі випускників.

Зустріч випускників чекає не лише у стінах рідної школи, але й університету, пише 24 Канал. Кожен освітній заклад вирішує самостійно, коли саме проводити зустрічі випускників, але найчастіше вони припадають на теплу пору року.

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На основі модних образів інфлюенсерів редакція Fashion 24 зібрала кілька стильних образів, які продемонстрували модні фешіоністи.

Біла сукня

Сукні в білому кольорі цього сезону особливо популярна, тож обов’язково одягайте їх на таку особливу нагоду як зустріч випускників. Можете обрати сукню лаконічного крою або ж оздоблену квітами, які зараз є дуже популярними чи вставками з напівпрозорої тканини.



Модні образи на зустріч випускників 2023 / Фото з Instagram



Модні образи на зустріч випускників 2023 / Фото з Instagram

Шовковий костюм

Влітку у штанних костюмах може бути дещо спекотно, тож радимо зосередити свою увагу на штанних виробах з сорочки і шортів чи штанів. Обирайте світлі варіанти та поєднуйте їх з босоніжками на підборах у молочних тонах.



Модні образи на зустріч випускників 2023 / Фото з Instagram

Чорна сукня-комбінація

Сукня-комбінація – стала класика, яка не виходить з моди. Ця лаконічна сукня без додаткової стилізації здатна створити розкішний та ефектний вигляд. Вам варто лише подбати про зачіску та відповідне взуття.



Модні образи на зустріч випускників 2023 / Фото з Instagram



Модні образи на зустріч випускників 2023 / Фото з Instagram

Трикотажна сукня

Британська інфлюенсерка Розі Гантінгтон-Вайтлі нещодавно продемонструвала лаконічний вихід у сірій трикотажній сукні, яку поєднала із взуттям на підборах того ж кольору. Окрім того, Розі навіть одягнула сумку у світло-сірому відтінку.



Модні образи на зустріч випускників 2023 / Фото з Instagram

Жилетка і палаццо

Цього сезону жилетки вважаються одними із найпопулярніших елементів гардероба. Поєднуйте їх зі штанами палаццо, щоб отримати популярний стиль Old Money.



Модні образи на зустріч випускників 2023 / Фото з Instagram