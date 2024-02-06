Жінки-гранфлюенсерки, яким понад 50 років: наймодніші образи, які вас вразять

Ми звикли, що провідниками моди є молоді дівчата, які стильно одягаються та показують на собі останні тенденції. Втім свою нішу в інстаграмі серед молодих інфлюенсерів також зайняли старші жінки, яким понад 50 років. Їхні образи є вражаючими та неповторними, тож не звернути на них увагу – неможливо.

Молодь завжди швидко опановує нові модні віяння, стилі, поєднання та навіть дотримуються грамотного ведення соцмереж, щоб їхня "картинка" в інстаграмі відображала особливий стиль, пише 24 Канал.

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Втім не так давно з’явилося слово гранфлюенсери. Ними називають людей, які опанували мистецтво ведення соціальних мереж та роблять це не гірше за молодих модних дівчат.

До ланки гранфлюенсерів належать люди, які є лідерами громадської думки та мають понад 50 років. В інстаграмі є кілька модних жінок, які не лише діляться модними образами, але й відвідують покази мод та потрапляють в об’єктиви стрітстайл-фотографів.

Своїми образами вони порушують стереотипи та доводять, що красиво можуть виглядати жінки різної вікової групи, а стильний одяг надає їм привабливого вигляду. Для цих жінок немає жодних табу. Вони можуть робити ефектні зачіски, розкішні макіяжі, одягати яскраве вбрання та жити повноцінним життям без обмежень.

Fashion 24 обрав кілька жінок-гранфлюенсерів, яким не підвладний вік. Впевнені, що ви не зможете відірватися від їхніх образів, адже вони дивовижні та дуже особливі.

Ділимося з вами модними аутфітами польської інфлюенсерки Ренати Яздзик, ванкуверської художниці Мел Кобаяші. Також ви побачите розкішні аутфіти професорки соціології Лін Слейтер та модної ікони Гріс Ганем.

Рената Яздзик

Мел Кобаяші

Лів Слейтер

Гріс Ганем