З чим носити жакети в осінню пору: найкраща добірка ефектних образів

Незалежно від пори року, жакети є незамінними в нашому гардеробі. Втім цього літа через спеку ми їх майже не одягали, тож ви могли вже заскучити за цією стильною річчю. На прикладах модних блогерів показуємо, з чим носити жакети в осінню пору.

Блейзери найкраще поєднуються з джинсами, штанами, базовими майками, футболками, лонгслівами та будь-яким взуттям – від балеток до кросівок і чобіт на підборах.

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Жакети чудово підходять на ранню осінь, тож радимо скласти собі варіанти цікавих поєднань, які ви зможете легко повторити за модними інфлюенсерами.

Жакет зі штанами в тон

Штанні костюми завжди мають чудовий вигляд. Їхній плюс полягає в тому, що ви можете розділяти жакет зі штанами та створювати абсолютно різноманітні образи, а от в парі жакет зі штанами виглядає стильно та ефектно.

Чорний піджак з білим вбранням

Чорно-біле поєднання завжди буде в моді. Особливо красиво виглядає чорний піджак на тлі білої блузи та штанів. Обов’язково спробуйте відтворити такий аутфіт цієї осені.

Жакет з бейсболкою

Додайте до свого образу нотку кежуальності завдяки чорній бейсболці. У моді цієї осені клітинка, тож на прикладі інфлюенсерки можете повторити схожий аутфіт.

Жакет з бретонкою

Лонгслів у смужку знову почне набирати популярність з першими прохолодними днями. Доповніть його білосніжними штанами, туфлями на підборах та накиньте зверху піджак. Стильна зачіска, прикраси та сумка дозволять створити ніжний та витончений look.

Жакет з джинсами

Серед всіх образів безпрограшною стилізацією вважаються джинси з жакетом та білою футболкою. Різноманіття таким образам можна давати завдяки зачіскам, взуттю та сумкам.



Актуальний образ з жакетом на осінь 2023 / Фото інстаграм @tylynnguen