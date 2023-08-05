3 образи, які ніколи не виходять з моди і чудово виглядають: добірка, яка вам сподобається

Тренди приходять і зникають, втім є кілька надійних образів, які ніколи не виходять з моди та завжди є актуальними.

Якщо ви будете думати над образами та не зможете обрати для себе щось в одному стилі, то просто зверніться до нашої добірки та оберіть аутфіт, який завжди буде залишатися в моді.

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Джинси + біла футболка

Якщо у вашому гардеробі є біла футболка і джинси – ви точно не прогадаєте, адже це базовий образ, який актуальний незалежно від пори року. Ви можете доповнити цей образ будь-яким взуттям: в’єтнамками, сандалями, босоніжками чи кросівками. Для створення цікавішого образу – одягайте зверху сорочку оверсайз або жакет.

Штанний костюм

Широкі штани з високою талією та вільний жакет оверсайз – найкращий штанний костюм. Ви можете комбінувати верх з низом та створювати цікаві образи. До жакету одягайте велосипедки, шорти чи спідницю, а до штанів – кроп-топи, майки чи базові футболки.

Чудово виглядає штанний костюм з кросівками, сандалями чи лоферами. Для святкового виходу обирайте босоніжки на підборах.

Джемпер + шовкова спідниця

Влітку поєднуйте шовкову спідницю з базовою футболкою чи майкою, а от восени верх заміняйте джемпером. Ви можете використовувати монохромний стиль, або приміряти чорно-біле вбрання.