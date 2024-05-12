3 образи, які ніколи не виходять з моди: що завжди буде актуальним

Тренди з’являються, а потім змінюються на інші, втім є кілька речей, які завжди залишаються актуальними незалежно від сезону. Що треба мати у своєму гардеробі цього сезону – читайте далі.

У кожної дівчини є момент, коли стоячи перед шафою з одягом, неможливо обрати для себе вбрання, пише Fashion 24. У такому випадку радимо не думати довго над трендовими стилізаціями, а просто обрати для себе базовий аутфіт, який складається з класичних речей, які завжди будуть в моді.

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Сукня-комбінація

У літню пору обирайте для себе шовкову сукню на тонких бретельках в довжині міді. Такий варіант підійде для образу вихідного дня чи святкової події. Доповнюйте плаття будь-яким вбранням: босоніжками на підборах, туфлями, сандалями, балетками чи кросівками.

Жюлі Феррері сукню в білизняному стилі довершила золотистими прикрасами, які вдало підкреслили колір шкіри та додали образу особливих акцентів.

Біла майка + білі штани

Монохромні аутфіти особливо популярні в літню пору року, особливо в світлих тонах. Біла майка чи біла футболка однаково красиво виглядатиме зі штанами палаццо білого кольору чи джинсами. Додавайте до цього образу зверху жакет чи кардиган, цікаву сумку, аксесуари та будь-яке взуття.

Біла сорочка + блакитні джинси

Приміряйте влітку білу сорочку разом з блакитними джинсами. Це позачасовий аутфіт, який завжди буде актуальним. Щоб додати образу цікавих акцентів, одягайте леопардові балетки чи довершуйте look леопардовою сумкою.

До речей, які тривалий час залишаються в моді та є актуальними належить штанний костюм, лляна сукня, базові футболки та майки, джинсові шорти та шовкові спідниці.