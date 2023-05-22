Що одягнути на вікенд за містом: список речей, які вам будуть необхідні

Вікенд за містом – це завжди про відпочинок, комфорт та простоту в наших образах. За містом можна стильно виглядати навіть у базовому лонсліві та джинсах. Що варто взяти з собою на кількаденний відпочинок – читайте в матеріалі.

Робочий тиждень лише почався, але більшість з нас планують відпчинок заздалегідь, пише 24 Канал. Якщо ви запланували провести майбутні вихідні за містом, радимо вам вже ознайомитися з капсулою вбрання на вікенд. Складіть собі список необхідних речей, щоб нічого не забути.

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Зазвичай відправляючись на відпочинок ми обираємо комфортне вбрання, в якому нам буде зручно перебувати увесь день. Стиль вихідного дня є вільнішим за будь-який інший, втім окрім спортивного костюма, ви можете обрати одночасно стильні та зручні речі.

Спортивний костюм

Останнім часом спортивні костюми здобули широку популярність. Їх почали приміряти не лише для прогулянок парками, але й виходячи в місто. На відпочинок радимо вам обрати костюм в темних тонах, в якому вам буде зручно та комфортно.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Джинси

Джинси – це найкращий варіант неформального та зручного вбрання. Сьогодні вони є просто незамінним елементом гардероба – чи то на прогулянку ввечері з друзями чи на відпочинок за містом.

На вікенд можете обирати вільніші джинси, типу бойфренди, в яких вам буде зручно перебувати.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Базовий светр

Навіть, якщо погода обіцяє бути сонячною всі вихідні, все одно не забувайте про светр, оскільки ввечері вам може бути холодно. Обирайте річ в нейтральному кольорі, або ж візьміть светр у смужку, який ще досі залишається актуальним.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Футболка та майка

Без футболки та майки базових кольорів неможливо уявити літній гардероб. Обирайте речі у розмірі оверсайз, в яких вам буде зручно перебувати цілий день. Білосніжні кольори краще відкласти для прогулянки містом, а на вихідні робіть ставку на чорний колір.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Кеди

Кеди – це легке та зручне взуття для прогулянок. Це ідеальний варіант для заміських вихідних, втім вони чудово підходять для теплих та сонячних днів. Якщо буде дощити – краще зробіть ставку на кросівки.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Гумові чоботи

Якщо у ваших планах прогулятися лісом, не забудьте взяти з собою гумові чоботи. Вони не обов’язково повинні бути високими, оскільки можуть у спеку доставити вам дискомфорту. Беріть з собою короткі чоботи, які обов’язково стануть вам у нагоді.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Вітровка

Така куртка дуже добре захищає від вітру. Вона легенька і компактна, тому займе мінімум місця у вашій валізі, а в холодний ранок чи вечір – чудово вас зігріє та вбереже від холоду.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Джинсова куртка

Куртка з деніму підійде для прогулянок на природі зранку чи пізно ввечері. Погода ще не є зовсім літньою, тому в ранковий чи вечірній час ще доволі прохолодно, тож без джинсової куртки не обійтися.



Вбрання для відпочинку за містом / Фото з Pinterest

Не забудьте взяти з собою у вікенд за місто дві пари коротких та довгих шкарпеток, а також змінну білизну. Також візьміть з собою кепку, сонцезахисні окуляри, піжаму та гребінець.