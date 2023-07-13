Літній мінімалізм: 27 красивих образів на кожень день

Мінімалізм в образах завжди дозволить вам виглядати ефектно та елегантно. Актуальність мінімалістичного стилю є стійкою, тож стилізація базового вбрання завжди буде в моді.

Найважливіший плюс мінімалістичних речей – вони чудово поєднуються зі всіма речима з базового гардеробу та взуттям – від балеток і в’єтнамок до кросівок чи босоніжок на підборах, пише 24 Канал.

Читайте також Плаття – найпопулярніший одяг літа: що обирають модниці

Такі прості, лаконічні та водночас вишукані комбінації користуються високою популярністю серед дівчат. Головна філософія мінімалістичних образів – лаконічність, простота і шик.

Зараз мінімалізм набрав сильних обертів. Він формує чудову звичку купувати менше, більше робити свідомі покупки та вибирати якісні речі з довготривалою перспективою. Мінімалістичні образи побудовані з бази, тож легко поєднуються за кольором, текстурою та стилем.

Для самодостатніх та впевнений у собі дівчат, які хочуть виглядати дорого та елегантно – мінімалістичне вбрання – ідеальний варіант. Образи в стилі мінімалізм виглядають просто та жіночно, дорого, презентабельно і стильно.

Українська стилістка Яна Платонова зібрала 27 образів у стилі мінімалізм, які ви обов’язково захочете повторити. Для того, щоб їх легко повторити вам варто мати у своєму гардеробі жилетку, базові майки і футболки класичних кольорів, блакитну чи білу сорочку, жакет.

Щодо низу, то рекомендовано мати у гардеробі штани палаццо, шорти бермуди, джинсову спідницю, шовкову спідницю. Також не забувайте про мінімалістичні базові сукні в пастельних відтінках. Взуття повинне складатися з сандалів, босоніжок, сланців, в’єтнамок, балеток, кросівок.



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua



Трендові образи у стилі мінімалізм / Фото з Instagram @styleguide.ua