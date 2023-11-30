З чим стильно носити пуховик взимку: цікаві поєднання, які вам сподобаються

Пуховик є найпопулярнішим верхнім одягом на зиму. Вони є універсальними, тож чудово підходять для створення повсякденних образів. Щоб освіжити свій вихід з дутою курткою, радимо вам змінити низ аутфіту завдяки кільком легким способам.

Пуховики завжди займали провідні позиції серед зимового верхнього одягу, пише 24 Канал. Вони є теплими та практичними, а ще набагато теплішими за дублянки чи пальта. Тож вам вдасться не лише комфортно, але й стильно виглядати. Магазини кожного сезону пропонують різноманітні фасони й кольори, тож вам вибрати точно буде з чого.

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Зірки стрітстайлу показують нам, що носити пуховик можна не лише з лосинами та базовими джинсами, але й іншими стильними штанами. А ще не забувайте вдаватися до стилізацій завдяки взуттю. Угги, черевики челсі, чоботи на підборах чи зимові кросівки здатні кожного разу створити вам новий образ.

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А ще важливу роль відіграють аксесуари, тому одягайте різноманітні шапки, балаклави, панами та бейсболки та комбінуйте їх з шарфом та рукавицями.

Зі штанами палаццо

Дуже красиво виглядає короткий пуховик з довгими штанами палаццо та уггами на високій платформі. Також ви можете створювати цікавий аутфіт за допомогою чобіт на підборах.



Модні образи з пуховиками на зиму / Фото Pinterest



Модні образи з пуховиками на зиму / Фото Pinterest

Зі шкіряними штанами

Шкіряні штани вже можна вважати певним базовим елементом гардероба, адже з року в рік вони не виходить з моди. Поєднуйте штани з пуховиком для створення красивого образу, на стилізацію якого вам знадобиться зовсім мало часу.



Модні образи з пуховиками на зиму / Фото Pinterest



Модні образи з пуховиками на зиму / Фото Pinterest

З широкими джинсами

Поєднання пуховика з джинсами є для нас доволі звичним. Обирайте для себе не лише класичні базові джинси, але й робіть ставку на мішкуваті та широкі моделі, які зможуть додати особливої родзинки.



Модні образи з пуховиками на зиму / Фото Pinterest