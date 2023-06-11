Що одягнути на побачення: 27 бездоганних образів, які вам сподобаються

Літо – чудовий період для побачень. Кожна дівчина відчуває у цей час невеликий стрес, оскільки перша зустріч з хлопцем – доволі хвилюючий процес. Fashion 24 зібрав для вас добірку стильних образів, у яких ви будете виглядати ідеально.

Перше побачення завжди викликає у нас великі очікування, пише 24 Канал. Нам хочеться справити якнайкраще враження на партнера, а для цього треба красиво виглядати.

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Тут важливо знайти золоту середину – образ повинен бути вміру скромним і стильним. Від сексуальних суконь та вирізів у зоні декольте варто відмовитися.

Втім наші образи також підійдуть тим дівчатам, які збираються на чергове побачення зі своїм хлопцем. Представлені образи підкреслять ваші переваги та додадуть вам впевненості.

Чорний верх + шовкова спідниця

Кремова чи молочна шовкова спідниця гарно поєднується з чорним лонгслівом, жакетом чи светром. Доповніть образ чорними балетками, сандалями чи босоніжками та не забувайте про аксесуари.

Чорна сукня

Образи з чорною сукнею – доволі класичні та ориганільні. У холодну погоду можете довершити сукню шкірянкою та короткими чоботами челсі. Деякі дівчата носять чоботи влітку, і виглядає це естетично та незвично.

Білий верх + чорний низ

Штани палаццо з білою майкою та футболкою – гарний варіант для лаконічного та скромного аутфіту.

Чорний верх + білий низ

До білих лляних штанів обирайте чорні топи на довгий рукав або чорні сорочки, які вдало поєднаються з розслабленими штанами білого кольору.

Спідниця максі з розрізом

Довга спідниця все ще не покидає модних радарів, тож радимо вам приміряти цю стильну річ та поєднати з будь-яким улюбленим верхом.

Штанний костюм

Такий костюм ідеально підходить для побачення. Щоб створити романтичний аутфіт – одягніть балетки, для розслабленого образу – кеди, а для святкового виходу – босоніжки на підборах.

Жакет + джинси

Блакитні джинси в поєднанні з білою майкою, футболкою та жакетом – чудовий варіант для літнього побачення.