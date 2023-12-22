У чому зустрічати Новий рік: 8 ефектних прикладів від Леоні Ганне

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вміє дивувати ефектними образами. Білявка постійно демонструє розкішні образи, тож надихнувшись її світлинами можна залюбки відтворити схожий образ на Новий рік 2024.

Інстаграм-сторінка Леоні Ганне переповнена розкішними образами, які вона приміряє на світські вечірки. Дівчина любить одягати різноманітні сукні, тож постійно тішить свою 4-мільйонну аудиторію цікавими світлинами.

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Леоні Ганне добре знається на трендах, тож крім модних базових виходів, вона вміє доцільно підійти до створення святкових аутфітів. Її профіль в інстаграмі – просто клондайк бездоганних мерехтливих суконь різних фасонів та кольорів.

До Нового року залишилося трохи більше тижня, тому радимо вам взяти на оззброєння цікаві виходи відомої стрітстайл-зірки.

Образи на Новий рік від Леоні Ганне

Комбінезони в новорічну ніч – це чудова альтернатива сукням. Вони вишукано виглядають, а ще візуально роблять фігуру стрункішою. Можете обрати комбінезон з широкими штанами палаццо, або ж з обстислою штаниною. Леоні обрала для себе комбінезон в нюдовому відтінку з блискітками та довершила look білосніжною шубкою.



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne

Лелітки в новорічну ніч – невід’ємний атрибут, який дарує відчуття свята. Цього року особливо популярним є відтінок металік, тому обирайте для себе металізовані сукні.



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne

Також не забувайте про пір’я, яке актуальне для святкування Нового року, як ніколи. Довгі сукні на бретельках з цікавими розрізами чи бантиками – завжди вдалий варіант для святкування в ресторані з друзями.



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne

І не забуваймо про бахрому, яка доречна в будь-якому вбранні на новорічну ніч – від топів та спідниць до суконь та аксесуарів з бахромою.



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne

Головний фаворит серед всіх кольорів цього сезону – червоний, тому не пропустіть можливості одягнути яскраву сукню, в якій ви станете зіркою вечора.



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne

А от щодо сукні, яка ніколи не вийде з моди та завжди буде актуальною – це звісно ж чорне плаття. Довжину та фасон обирайте на свій смак та ніколи не прогадаєте.



Розкішні образи на Новий рік від Леоні Ганне / Фото інстаграм @leoniehanne