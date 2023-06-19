5 легких образів на літо, які просто повторити: стильні фото

Влітку завжди хочеться красивих та стильних образів, які не потрубують занадто багато уваги в стилізації. Пропонуємо вашій увазі кілька стильних аутфітів інфлюенсерів, які можна легко повторити.

У літню пору тіло хоче дихати, тож часто ми обираємо просте вбрання, в якому нам буде комфортно перебувати увесь день, пише 24 Канал.

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Нашим натхненням в образах завжди стають модниці, в яких ми черпаємо ідеї для створення цікавих аутфітів. Fashion 24 зібрав кілька образів від модних трендсеттерів, тож радимо придивитися до їхніх виходів, які досить легко повторити самостійно.

Чорна спідниця + в’єтнамки

Чорний колір актуальний завжди, навіть влітку, попри те, що часто ми його уникаємо, аби не притягувати ще більше сонячного проміння. Втім чорний – це класика, без якої неможливо обійтися. Радимо влітку використовувати чорну сукню будь-якого фасону в парі з улюбленим взуттям – сандалями, в’єтнамками чи балетками.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Жилет + джинси

Цього сезону костюмні жилети здобули широку популярність. Фешіоністи їх радо одягають, тож їх неможливо обійти увагою. Поєднуйте річ навіяною естетикою "багатої розкоші" з джинсами, класичною сумкою та мінімалістичними аксесуарами, які підкреслять вишуканий аутфіт.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Сорочка + шорти + солом’яна сумка

Обирайте на літо сорочку вільного крою, яку зможете зав’язати на поясі. До неї підберіть шорти в класичному стилі та поєднайте зі сланцями та солом’яною сумкою, яка влітку особливо актуальна. Не забувайте про сонцезахисні окуляри.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Футболка оверсайз + мішкуваті штани

Француженка Лея Сфез приміряла на собі монохромний образ в білому кольорі, поєднавши футболку оверсайз із широкими штанами. До цього лаконічного аутфіту дівчина додала молочну сумку на годинник з металевим ремінцем.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram

Блакитна сорочка + спідниця максі

Ця формула навряд чи буде чимось новим для вас, втім спідниця максі настільки популярна, що з весняного гардероба перемістилася у літній. Поєднуйте її з футболкою, блакитною сорочкою і балетками.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram