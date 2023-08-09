5 формул для літніх образів, якими варто скористатися в цьому сезоні: ефектні фото

І хоч чимало новин пістріють новинами про осінню моду, не варто забувати, що на календарі серпень, тож нам треба встигнути вигуляти ще чимало літніх образів.

У виборі літнього вбрання для нас завжди в пріоритеті залишатиметься комфортне вбрання, пише 24 Канал. Влітку інфлюенсери показують нам надзвичайно стильні образи, які хочеться повторити.

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Серед стильного вбрання – базові елементи гардеробу, які модницям вдається стильно скомбінувати з іншими речима. Fashion 24 зібрав найкращі виходи фешіоніст, які ви можете застосувати опираючись на власний гардероб.

Поєднуйте цього літа білу базову майку з чорним жакетом та блакитними штанами, вносячи різноманіття завдяки яскравій та акцентній сумці.

Француженка Жюлі Феррері одягнула влітку зелену сукню з відкритими плечима, яку доповнила коричневими шльопанцями та сумкою.

Цього літа в моді особливо популярний рожевий колір, тож встигніть вигуляти улюблений топ-бандо разом зі спідницею та сумкою.

Влітку надзвичайно красиво виглядають плаття-бюстьє. Доповніть їх мінімалістичними сланцями того ж відтінку та спробуйте не перезавантажувати образ прикрасами.

Для створення стильного аутфіту вам знадобиться базова футболка, джинсові шорти, жакет та чоботи на підборах. Такий осінній вайб виглядатиме особливо цікаво у літню пору року.