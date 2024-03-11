Неймовірно красиві: як і хто створював образи української делегації на Оскар-2024

Творці фільму "20 днів у Маріуполі" вразили гостей церемонії та українців елегантними та скромними костюмами й сукнями. Всі навколо вражені та захоплені тим, наскільки вдало команда підібрала вбрання.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію на церемонії Оскар. Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко документували 20 днів злочини Росії. Про ці страшні події ще детальніше дізнався увесь світ, за що й команда здобула перемогу в номінації "Найкращий документальний фільм".

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На важливу кінематографічну подію команда підібрала стримані образи від українських дизайнерів. Усі вони обрали чорний колір, щоб відобразити смуток через події, які відображаються у фільмі та залишаються частиною реалій українців.

Мстислав Чернов в Indposhiv

На червоній доріжці режисер з’явився у чорному костюмі, який поєднав з чорною сорочкою та краваткою. Піджак від українського бренду Indposhiv був особливий, адже мав символічну деталь. На синій підкладці жовтими буквами було написане слово "Свобода".



Образ Мстислава Чернова на Оскарі / Фото Getty Images

Василіса Степаненко в Gasanova

Продюсерка обрала для себе сукню від бренду Gasanova з крепу. Сукня оздоблена довгим рукавом з одного боку та драпіруванням та оголеним плечем. Плаття доповнив глибокий розріз на нозі.

Євген Малолєтка у Damirli

Євген Малолєтка обрав для себе чоловічий бренд Damirli, вбрання від якого часто обирає для себе президент України. Фотограф був одягнений у білу сорочку, яку доповнив коричневою краваткою та чорний костюм, який доповнював золотистий герб України на комірі.



Василіса Степаненко та Євген Малолєтка / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

Український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко після облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення були єдиними представниками ЗМІ, які залишалися в місті.

У лютому та березні 2022 року протягом 20 днів журналісти документували злочини російських терористів проти цивільного населення – бомбардування, голод, холод, численні втрати. Ризикуючи своїм життям вони зняли документальний фільм, який здобув нагороду на Оскарі.