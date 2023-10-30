Геловін 2023: як виглядають найпопулярніші образи за всі роки

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в усьому світі відзначають Геловін. У мережі вже можна помітити, як активно знаменитості відвідують вечірки. Якщо ви теж будете святкувати Геловін і боїтеся прогадати з костюмом – обирайте образ, який не втрачає своєї популярності крізь роки.

Головним атрибутом американського свята вважається страхітливий костюм, пише 24 Канал. Також там заведено декорувати оселі до Геловіну та готувати традиційні закуски та напої. Окрім того, на геловінську вечірку наносять грим, обмащують тіло червоною фарбою, яка схожа на кров та роблять жахаючі макіяжі.

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Геловін – це маскарадне свято, найчастіше всі обирають моторошні костюми, які мають викликати страх. Геловін створили для того, щоб відлякати від себе злу силу. Страхітливі костюми та розмальоване обличчя, аби налякати нечисть.

В Україні вже другий рік поспіль зовсім не до розваг, але люди продовжують жити нормальним життям, яке у нас було до повномасштабного вторгення, тож дехто захоче приміряти на собі образ на Геловін.

Венздей

Минулого року велику популярність здобув серіал "Венздей". Створити цей аутфіт досить просто. Варто лише заплести дві косички, якщо у вас чорне волосся, або одягнути чорну перуку. Також вам треба зробити макіяж в чорних тонах та одягнути чорну сукню.



Найпопулярніші образи на Геловін / Фото Pinterest



Найпопулярніші образи на Геловін / Фото Pinterest

Джессіка Ребіт

Образ сексуальної співачки Джессіки Реббіт з культової стрічки "Хто підставив кролика Роджера" є одним із найпопулярніших на Геловін. Для об­­­разу вам потрібна червона сукня-бюстьє, руда перука та рукавички.



Найпопулярніші образи на Геловін / Фото Pinterest

Малефісента

Образ Малефісенти залишається актуальним вже майже 10 років. Ще у 2014 році всіх зацікавила повелителька темряви, яку зіграла Анджеліна Джолі.



Найпопулярніші образи на Геловін / Фото Pinterest

Клоун Пеннівайз

Любителі фільму "Воно" часто на Геловін відтворюють образ моторошного клоуна Пеннівайза. Ця невідома істота тероризувала дітей та черпала силу зі страху, тож цей образ чудово підходить для страхітливої вечірки.



Найпопулярніші образи на Геловін / Фото Pinterest



Найпопулярніші образи на Геловін / Фото Pinterest

Гарбузові маски

Створити такі геловінські образи дуже просто. Вам знадобиться очищений гарбуз та ніж, аби вирізати очі, ніс та страхітливу усмішку. Ви можете створити з такими масками парні образи, одягнувши себе та партнера в чорне вбрання.



Найпопулярніші образи на Геловін / Фото Pinterest