Що одягнути на побачення восени: красиві образи, які вам сподобаються

Осінь – чудовий романтичний час для побачень в затишних кав’ярнях. Перша зустріч з хлопцем – це завжди хвилюючий процес, тож кожна дівчина відчуває певний стрес. Щоб бути певною в тому, що ви гарно виглядаєте, радимо придивитися до обраних образів.

Під час першого побачення нам завжди хочеться справити якнайкраще враження про себе, пише 24 Канал. І одяг грає чи не одну з головних ролей.

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Важливо обрати на побачення золоту середину. Нехай ваше вбрання буде вміру стильним та скромним. Від вирізів у зоні декольте та сексуальних суконь на початку краще відмовитися.

Осінь доволі вередлива щодо погодніх умов, тож тепло і сонце може різко змінитися на холод і дощ. Обрані образи допоможуть вам віднайти щось для різних погодніх умов. У будь-якому випадку ви завжди зможете до цих аутфітів додати верхній одяг – тренч чи пальто.

Червоний светр + джинси

Червоний колір – тренд осені, тож ви можете обирати для себе не лише теплий светр, але й красивий лонгслів, який поєднаєте з джинсами та балетками Мері Джейн.

Тренч + чоботи на підборах

Взуття на підборах завжди додає нам додаткової впевненості в собі Одягніть під низ мінімалістичну блузу та довершіть її базовими джинсами.

Блакитний светр + білі штани

Цей образ виглядає доволі простим, втім він чудово виглядає. Просто одягніть светр чи лонгслів та поєднайте його з широкими, світлими штанами.

Кардиган + палаццо

Одягніть на побачення базову білу футболку, штани та кардиган оверсайз. Цей образ доповніть окулярами та стильною сумкою.

Жакет + лофери

Такі образи – доволі класичні та оригінальні. Це гарний варіант для лаконічного та скоромного аутфіту на перше побачення.