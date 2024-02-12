5 святкових образів, які підійдуть кожній дівчині на День закоханих: найцікавіші ідеї

Попереду нас чекає романтичний день, тому до нього слід ретельно підготуватися. Щоб впевнено себе почувати та виглядати на всі сто, рекомендуємо підібрати святкове вбрання.

Незалежно від того, куди ви підете – в театр, кіно чи на вечерю в ресторан, спробуйте на День Валентина підібрати для себе образ, який буде відрізнятися особливим шармом та підкреслить не лише вашу красу, але й романтичний настрій, пише Fashion 24.

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Корсет + джинси

Такий аутфіт стане бездоганним вибором для святкування Дня закоханих. Він в міру сексуальний та стильний, тож в такому образі вам буде комфортно. Стилістка Гейлі Бібер одягнула корсет, який поєднала з базовими блакитними джинсами. Образ Мейв Рейлі доповнила довгим пальто та чоботами на підборах.



Стильний образ на День Валентина / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Костюм

Французька модниця Жюлі Феррері обрала для себе костюм, що складався з жакета й шортів, втім ви можете замінити низ спідницею різних довжин чи штанами палаццо. Такий елегантний образ підійде тим, хто любить витонченість в образах.

Ефектна шуба + цікава сумка

Інфлюенсерка Леоні Ганне любить робити у своїх образах ефектні акценти. Саме тому вона створила образ, додавши масивну білосніжну шубу в парі з чорними штанами. Цікавий аутфіт білявка доповнила сумкою у вигляді сердечка, волосся вклала в пучок та додала образу святковості завдяки чоботам на підборах.

Костюм з пір’ям

Якщо не боїтеся сміливих образів, тоді оберіть для себе костюм з вставками з пір’я. Цікавий образ на собі показала дизайнерка Аміна Муадді. Вона одягнула сірий светр з пір’ям та штани, на поділ яких також прикрашало пір’я. У багатьох магазинах ви знайдете чимало шовкових варіантів в різних кольорах. Такі костюми схожі на піжами, втім виглядають надзвичайно ефектно.

Чорна сукня + ковбойки

На День закоханих не обов’язково бути в червоній сукні, цілком підійде базовий варіант в чорному кольорі. Фасон та довжину обирайте будь-яку та поєднуйте з чоботами ковбойками, як це зробила Перніль Тейсбек.