З чим носити блакитну сорочку: 17 найкращих образів

Блакитна сорочка належить до класики жіночого гардероба. Часто сорочку навіть включають у список базових елементів гардероба. Цього року блакитний денім завоював особливу увагу модниць в цілому світі, а влітку інфлюенсери віддають перевагу блакитній сорочці розміру оверсайз.

Жіночий гардероб не обходиться без сорочок, пише 24 Канал. Часто в нашому арсеналі є сорочки білого кольорі, втім блакитні речі також є доволі популярними.

Читайте також Наймодніший колір літа 2023: як він виглядає

Блакитні сорочки підійдуть не лише для ділових офісних образів, але й для сетів зі спідницями, штанами палаццо, сукнями, спідницями та джинсами.

Жінки запозичили сорочку з чоловічого гардероба, а тепер складно уявити без неї наші образи. Блакитну сорочку інфлюенсерки поєднують зі сандалями, балетками, кросівками чи босоніжками на підборах.

На прикладі модних виходів зірок стрітстайлу, розглянемо з чим можна носити блакитну сорочку, щоб отримати стильний та модний вигляд.

Часто дівчата поєднують сорочку зі штанами палаццо різних кольорів. Виглядає такий образ дорого, стримано та ефектно.

А от блакитні джинси не менш краще римуються з блакитною сорочкою. Пограти з фактурами можна завдяки жакету зверху чи кардигану, кинутому на плечі.

Також все частіше модні дівчата поєднують шовкові сукні з блакитною сорочкою. Безпрограшним дуетом є чорний у парі з небесним відтінком, який гарно відтіняє темну сукню.

Не забувайте додавати до своїх аутфітів мінімалістичні прикраси, сонцезахисні окуляри, головні убори та сумки.